Экономический календарь
Базовые заказы в машиностроении в Японии м/м (Japan Core Machinery Orders m/m)
|Низкая
|7.0%
|
4.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.3%
|
7.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем базовых заказов в машиностроении Японии м/м (Core Machinery Orders m/m) отражает объем новых заказов, полученных предприятиями машиностроения Японии, в текущем месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета исключены кораблестроение и предприятия энергетического комплекса, в силу высокой волатильности заказов на их продукцию.
Это важный индикатор инвестиций в стране и основной индикатор промышленного производства. Он позволяет понять тенденцию в капитальных вложениях, поскольку данные регистрируются на этапе, когда оборудование заказывается у производителя.
Считается, что индикатор базовых заказов в машиностроении на 6-9 месяцев опережает фактические капиталовложения. Показатель демонстрирует усиление внутреннего спроса на товары длительного спроса и на средства производства.
Индикатор отражает объем новых заказов, полученных предприятиями машиностроения Японии, в текущем месяце по сравнению с предыдущим.
Значение выше прогнозного благоприятно сказывается на японской иене. Значения ниже прогнозируемых считаются негативными для курса национальной валюты. Однако, поскольку в месячных значениях могут наблюдаться значительные скачки, при анализе необходимо рассматривать изменения в квартальном масштабе.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовые заказы в машиностроении в Японии м/м (Japan Core Machinery Orders m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
