Объем базовых заказов в машиностроении Японии м/м (Core Machinery Orders m/m) отражает объем новых заказов, полученных предприятиями машиностроения Японии, в текущем месяце по сравнению с предыдущим. Из расчета исключены кораблестроение и предприятия энергетического комплекса, в силу высокой волатильности заказов на их продукцию.

Это важный индикатор инвестиций в стране и основной индикатор промышленного производства. Он позволяет понять тенденцию в капитальных вложениях, поскольку данные регистрируются на этапе, когда оборудование заказывается у производителя.

Считается, что индикатор базовых заказов в машиностроении на 6-9 месяцев опережает фактические капиталовложения. Показатель демонстрирует усиление внутреннего спроса на товары длительного спроса и на средства производства.

Индикатор отражает объем новых заказов, полученных предприятиями машиностроения Японии, в текущем месяце по сравнению с предыдущим.

Значение выше прогнозного благоприятно сказывается на японской иене. Значения ниже прогнозируемых считаются негативными для курса национальной валюты. Однако, поскольку в месячных значениях могут наблюдаться значительные скачки, при анализе необходимо рассматривать изменения в квартальном масштабе.

График последних значений: