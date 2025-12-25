КалендарьРазделы

Прогноз деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Банк Японии (Bank of Japan)
Сектор:
Бизнес
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты. Расчет производится на основе опроса крупнейших представителей отрасли, за исключением финансового сектора. В опроснике компании сектора услуг приводят прогнозы относительно темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на следующий квартал.

Респонденты оценивают бизнес-условия, спрос и предложение, объем заказов, занятость, прибыль, налоговые и кредитные условия и т.д. Электроэнергетика и газовая промышленность, транспорт и телекоммуникации, оптовая и розничная торговля, строительная индустрия и операции с недвижимостью классифицируются как непроизводственные отрасли.

Прогноз деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (BOJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook) является важным показателем японской экономики, который позволяет определить общее состояние сферы услуг в Японии.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
28
28
28
3 кв. 2025
28
28
27
2 кв. 2025
27
27
28
1 кв. 2025
28
28
28
4 кв. 2024
28
27
28
3 кв. 2024
28
26
27
2 кв. 2024
27
28
27
1 кв. 2024
27
23
27
4 кв. 2023
24
22
21
3 кв. 2023
21
23
20
2 кв. 2023
20
16
15
1 кв. 2023
15
8
11
4 кв. 2022
11
12
11
3 кв. 2022
11
10
13
2 кв. 2022
13
12
7
1 кв. 2022
7
19
9
4 кв. 2021
8
6
3
3 кв. 2021
3
-4
3
2 кв. 2021
3
-3
-1
1 кв. 2021
-1
-17
-6
4 кв. 2020
-6
-14
-11
3 кв. 2020
-11
-17
-14
2 кв. 2020
-14
-49
-1
1 кв. 2020
-1
24
18
4 кв. 2019
18
11
15
3 кв. 2019
15
17
17
2 кв. 2019
17
20
20
1 кв. 2019
20
18
20
4 кв. 2018
20
23
22
3 кв. 2018
22
23
21
2 кв. 2018
21
21
20
1 кв. 2018
20
20
20
4 кв. 2017
20
18
19
3 кв. 2017
19
18
18
2 кв. 2017
18
15
16
1 кв. 2017
16
16
4 кв. 2016
16
16
3 кв. 2016
16
17
2 кв. 2016
17
17
1 кв. 2016
17
18
4 кв. 2015
18
19
3 кв. 2015
19
21
2 кв. 2015
21
17
1 кв. 2015
17
15
4 кв. 2014
15
14
3 кв. 2014
14
19
2 кв. 2014
19
13
1 кв. 2014
13
17
4 кв. 2013
17
14
3 кв. 2013
14
12
12
