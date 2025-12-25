Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты. Расчет производится на основе опроса крупнейших представителей отрасли, за исключением финансового сектора. В опроснике компании сектора услуг приводят прогнозы относительно темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на следующий квартал.

Респонденты оценивают бизнес-условия, спрос и предложение, объем заказов, занятость, прибыль, налоговые и кредитные условия и т.д. Электроэнергетика и газовая промышленность, транспорт и телекоммуникации, оптовая и розничная торговля, строительная индустрия и операции с недвижимостью классифицируются как непроизводственные отрасли.

Прогноз деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (BOJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook) является важным показателем японской экономики, который позволяет определить общее состояние сферы услуг в Японии.

График последних значений: