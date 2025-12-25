КалендарьРазделы

Заказы в секторе станкостроения Японии г/г (Japan Machine Tool Orders y/y)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Японская ассоциация производителей станков (Japan Machine Tool Builders' Association)
Сектор:
Бизнес
Данные о заказах в секторе станкостроения г/г (Machine Tool Orders y/y) публикуются ежемесячно Японской ассоциацией станкостроителей JMTBA. Индикатор отражает изменения в стоимости всех заказов, полученных станкостроительными предприятиями Японии.

Отчет выпускается в двух версиях: предварительный и окончательный. Обычно оба отчета коррелируют, поэтому наибольшее внимание уделяется именно предварительной версии.

Станки и промышленное оборудование — это, прежде всего, средства производства. Поэтому индикатор считается ведущим показателем капитальных затрат и активности в секторе производства: рост заказов на станки предшествует росту производства. И наоборот, сокращение заказов в секторе станкостроения является неблагоприятным фактором — это означает неуверенность инвесторов в экономической обстановке, возможное уменьшение производства и сокращение рабочих мест.

Поскольку индекс считается ведущим индикатором производства и состояния экономики, публикация отчета может оказывать некоторое влияние на котировки японской иены. Значения выше прогнозируемых считаются благоприятными для национальной валюты, а значения ниже ожидаемых могут привести к падению курса японской иены.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
окт. 2025
N/D
9.9%
сент. 2025
9.9%
8.5%
авг. 2025
8.1%
-0.5%
июль 2025
3.6%
-0.5%
июнь 2025
-0.5%
3.4%
май 2025
3.4%
7.7%
апр. 2025
7.7%
11.4%
март 2025
11.4%
3.5%
февр. 2025
3.4%
4.7%
янв. 2025
4.7%
12.6%
дек. 2024
11.2%
3.0%
нояб. 2024
3.0%
9.4%
окт. 2024
9.3%
-6.4%
сент. 2024
-6.5%
-3.5%
авг. 2024
-3.5%
8.4%
июль 2024
8.4%
9.7%
июнь 2024
9.7%
4.2%
май 2024
4.2%
-11.6%
апр. 2024
-11.6%
-8.5%
март 2024
-8.5%
-8.0%
февр. 2024
-8.0%
-14.1%
янв. 2024
-14.1%
-9.6%
дек. 2023
-9.9%
-13.6%
нояб. 2023
-13.6%
-20.6%
окт. 2023
-20.6%
-11.2%
сент. 2023
-11.2%
-17.5%
авг. 2023
-17.6%
-19.7%
июль 2023
-19.8%
-22.2%
июнь 2023
-21.7%
-22.2%
май 2023
-22.2%
-14.4%
апр. 2023
-12.7%
-15.2%
март 2023
-15.2%
-10.7%
февр. 2023
-10.7%
-9.7%
янв. 2023
-9.7%
1.0%
дек. 2022
1.0%
-7.8%
нояб. 2022
-7.8%
-5.5%
окт. 2022
-5.4%
4.3%
сент. 2022
4.3%
10.7%
авг. 2022
10.7%
5.5%
июль 2022
5.5%
17.1%
июнь 2022
17.1%
23.7%
май 2022
23.7%
25.0%
апр. 2022
25.0%
30.2%
март 2022
30.2%
31.6%
февр. 2022
31.6%
61.4%
янв. 2022
61.4%
40.5%
дек. 2021
40.5%
64.0%
нояб. 2021
64.0%
81.5%
окт. 2021
81.5%
71.9%
