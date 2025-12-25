Данные о заказах в секторе станкостроения г/г (Machine Tool Orders y/y) публикуются ежемесячно Японской ассоциацией станкостроителей JMTBA. Индикатор отражает изменения в стоимости всех заказов, полученных станкостроительными предприятиями Японии.

Отчет выпускается в двух версиях: предварительный и окончательный. Обычно оба отчета коррелируют, поэтому наибольшее внимание уделяется именно предварительной версии.

Станки и промышленное оборудование — это, прежде всего, средства производства. Поэтому индикатор считается ведущим показателем капитальных затрат и активности в секторе производства: рост заказов на станки предшествует росту производства. И наоборот, сокращение заказов в секторе станкостроения является неблагоприятным фактором — это означает неуверенность инвесторов в экономической обстановке, возможное уменьшение производства и сокращение рабочих мест.

Поскольку индекс считается ведущим индикатором производства и состояния экономики, публикация отчета может оказывать некоторое влияние на котировки японской иены. Значения выше прогнозируемых считаются благоприятными для национальной валюты, а значения ниже ожидаемых могут привести к падению курса японской иены.

