Экономический календарь
Заказы в секторе станкостроения Японии г/г (Japan Machine Tool Orders y/y)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Данные о заказах в секторе станкостроения г/г (Machine Tool Orders y/y) публикуются ежемесячно Японской ассоциацией станкостроителей JMTBA. Индикатор отражает изменения в стоимости всех заказов, полученных станкостроительными предприятиями Японии.
Отчет выпускается в двух версиях: предварительный и окончательный. Обычно оба отчета коррелируют, поэтому наибольшее внимание уделяется именно предварительной версии.
Станки и промышленное оборудование — это, прежде всего, средства производства. Поэтому индикатор считается ведущим показателем капитальных затрат и активности в секторе производства: рост заказов на станки предшествует росту производства. И наоборот, сокращение заказов в секторе станкостроения является неблагоприятным фактором — это означает неуверенность инвесторов в экономической обстановке, возможное уменьшение производства и сокращение рабочих мест.
Поскольку индекс считается ведущим индикатором производства и состояния экономики, публикация отчета может оказывать некоторое влияние на котировки японской иены. Значения выше прогнозируемых считаются благоприятными для национальной валюты, а значения ниже ожидаемых могут привести к падению курса японской иены.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы в секторе станкостроения Японии г/г (Japan Machine Tool Orders y/y)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress