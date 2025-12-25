Экономический календарь
Вклад чистого экспорта в изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Японии кв/кв (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Средняя
|-0.2%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.4%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
ВВП Японии рассчитывается на основе нескольких компонентов, а именно — частного потребления, государственных расходов, затрат всех предприятий и чистого экспорта (который включает экспорт товаров и услуг). Индикатор вклада чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв (Net Exports Contribution to GDP q/q) отражает процентное изменение этого компонента ВВП в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.
Чистый экспорт рассчитывается как разница между экспортом и импортом страны, а его вклад в рост экономики страны рассчитывается как соотношение роста чистого экспорта и роста ВВП.
Япония занимает четвертое место в мире по объему экспорта, поэтому объем экспорта страны влияет на динамику ВВП. Положительное значение чистого экспорта увеличивает ВВП, в то время как отрицательное значение уменьшает итоговую цифру. На основе данных о чистом экспорте аналитики могут предположить изменение ВВП по итогам отчетного квартала.
Поскольку рост ВВП благоприятно влияет на экономику, рост вклада чистого экспорта в изменение ВВП может оказывать положительное влияние на котировки иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Вклад чистого экспорта в изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Японии кв/кв (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
