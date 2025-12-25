ВВП Японии рассчитывается на основе нескольких компонентов, а именно — частного потребления, государственных расходов, затрат всех предприятий и чистого экспорта (который включает экспорт товаров и услуг). Индикатор вклада чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв (Net Exports Contribution to GDP q/q) отражает процентное изменение этого компонента ВВП в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

Чистый экспорт рассчитывается как разница между экспортом и импортом страны, а его вклад в рост экономики страны рассчитывается как соотношение роста чистого экспорта и роста ВВП.

Япония занимает четвертое место в мире по объему экспорта, поэтому объем экспорта страны влияет на динамику ВВП. Положительное значение чистого экспорта увеличивает ВВП, в то время как отрицательное значение уменьшает итоговую цифру. На основе данных о чистом экспорте аналитики могут предположить изменение ВВП по итогам отчетного квартала.

Поскольку рост ВВП благоприятно влияет на экономику, рост вклада чистого экспорта в изменение ВВП может оказывать положительное влияние на котировки иены.

График последних значений: