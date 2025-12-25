Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии кв/кв (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Высокая
|-0.6%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.2%
|
-0.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой внутренний продукт Японии кв/кв (Gross Domestic Product q/q) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение отчетного квартала в сравнении с предыдущим. В расчет включено частное потребление, государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт страны. В расчет ВВП Японии также включены нерыночные услуги, такие как государственные услуги и сборы за аренду частного жилья. Обычно индикатор не включает в себя неоплачиваемые действия, такие как волонтерство или неоплачиваемая работа по дому.
В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая. При этом ВВП Японии снижается с конца 1990-х годов. Это снижение связано с низким темпом реального роста и полной дефляцией. В последние годы существует предположение, что даже при росте ВВП экономический рост в Японии будет неощутим.
Валовой внутренний продукт — важный индикатор для определения силы экономики страны, который широчайшим образом отражает ее экономическую активность. Квартальные колебания ВВП обычно указывают на экономический рост. Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии кв/кв (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
