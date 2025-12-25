Экономический календарь
Прогноз деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)
Tankan — это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Прогноз настроения малых непроизводственных компаний Tankan (Tankan Small Non-Manufacturing Outlook) отражает прогнозы небольших компаний японской сферы услуг относительно условий ведений бизнеса и темпов развития экономики на следующий квартал.
В Японии около 3,8 млн малых компаний. Они опрашиваются один раз в квартал в письменной или электронной форме, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране. Респонденты заполняют анкету, где содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, объемах заказов, занятости, прибыли и т.д. Вопросы разделяются на несколько категорий: "оценка", которая отражают субъективные оценки компании; "объем продаж", который должна отражать фактические значения; "расчет" — отражает плановые значения. Охарактеризовать условия предлагается оценкой «благоприятно», «неблагоприятно» или «не изменились».
Значения индикатора выше ожидаемых следует трактовать как позитивные для котировок японской иены, а значения ниже ожидаемых — как негативные.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
