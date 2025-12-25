Индекс потребительских цен в Японии без учета продуктов питания и энергии г/г (Consumer Price Index excluding Food & Energy y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Индекс оценивает изменение цены в данном месяце по сравнению с предыдущим месяцем с точки зрения потребителя. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него также исключены цены на продукты питания и энергию из-за их высокой волатильности.

Индекс служит для оценки инфляции и экономического развития в стране.

Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Индикатор CPI отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами страны. При этом структура потребления домохозяйств является фиксированной, и индикатор показывает изменение в расходах на фиксированное потребление, т.е. изменения, связанные с колебаниями цен.

Вес каждого элемента, использованного при расчете индекса, основан на результатах исследований домохозяйств, проводимого Министерством внутренних дел и Статистическим бюро. Для расчета используются данные, получаемые из статистического исследования розничных цен, проводимого Статистическим бюро. Индекс учитывается при принятии решений о различных экономических мерах и пересмотре пенсий.

График последних значений: