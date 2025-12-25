Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Японии без учета продуктов питания и энергии г/г (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Средняя
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.0%
|
3.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен в Японии без учета продуктов питания и энергии г/г (Consumer Price Index excluding Food & Energy y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Индекс оценивает изменение цены в данном месяце по сравнению с предыдущим месяцем с точки зрения потребителя. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него также исключены цены на продукты питания и энергию из-за их высокой волатильности.
Индекс служит для оценки инфляции и экономического развития в стране.
Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены. Индикатор CPI отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами страны. При этом структура потребления домохозяйств является фиксированной, и индикатор показывает изменение в расходах на фиксированное потребление, т.е. изменения, связанные с колебаниями цен.
Вес каждого элемента, использованного при расчете индекса, основан на результатах исследований домохозяйств, проводимого Министерством внутренних дел и Статистическим бюро. Для расчета используются данные, получаемые из статистического исследования розничных цен, проводимого Статистическим бюро. Индекс учитывается при принятии решений о различных экономических мерах и пересмотре пенсий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Японии без учета продуктов питания и энергии г/г (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
