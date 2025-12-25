Объем импорта г/г (Imports y/y) отражает изменение объема импорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Японии и спроса на импортируемые товары внутри страны.

Из-за последствий "финансового кризиса" США Япония также столкнулась с глобальной рецессией, которая, как считается, происходит каждые 100 лет. Это привело к резкому сокращению экспорта и импорта.

Основными статьями импорта Японии являются сырая нефть, СПГ (сжиженный природный газ), одежда и аксессуары, фармацевтика, телекоммуникационное оборудование, полупроводники и другие электронные компоненты. Нефть, которая используется в качестве топлива для автомобилей, кораблей, самолетов и энергии для заводов, в основном импортируется из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. СПГ, который является сырьем для производства электроэнергии и городского газа, в основном импортируется из Австралии, Малайзии, Катара, России и других стран. Большая часть одежды импортируется из Азии, включая Китай. Цветные металлы, такие как медь, свинец и алюминий, импортируются из Чили, Индонезии, Австралии, Филиппин, Канады, Перу и др. Кукуруза, соя и пшеница в основном импортируется из США, Бразилии, Канады и Австралии. Зеленые овощи, рис, молоко и прочие подобные продукты производятся внутри страны.

Импорт, как правило, включает в себя энергию и промышленное сырье, а вероятность увеличения объемов такого импорта значительно ниже.

