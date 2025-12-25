Экономический календарь
Объем импорта Японии г/г (Japan Imports y/y)
|Низкая
|N/D
|0.6%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем импорта г/г (Imports y/y) отражает изменение объема импорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Японии и спроса на импортируемые товары внутри страны.
Из-за последствий "финансового кризиса" США Япония также столкнулась с глобальной рецессией, которая, как считается, происходит каждые 100 лет. Это привело к резкому сокращению экспорта и импорта.
Основными статьями импорта Японии являются сырая нефть, СПГ (сжиженный природный газ), одежда и аксессуары, фармацевтика, телекоммуникационное оборудование, полупроводники и другие электронные компоненты. Нефть, которая используется в качестве топлива для автомобилей, кораблей, самолетов и энергии для заводов, в основном импортируется из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. СПГ, который является сырьем для производства электроэнергии и городского газа, в основном импортируется из Австралии, Малайзии, Катара, России и других стран. Большая часть одежды импортируется из Азии, включая Китай. Цветные металлы, такие как медь, свинец и алюминий, импортируются из Чили, Индонезии, Австралии, Филиппин, Канады, Перу и др. Кукуруза, соя и пшеница в основном импортируется из США, Бразилии, Канады и Австралии. Зеленые овощи, рис, молоко и прочие подобные продукты производятся внутри страны.
Импорт, как правило, включает в себя энергию и промышленное сырье, а вероятность увеличения объемов такого импорта значительно ниже.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Японии г/г (Japan Imports y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
