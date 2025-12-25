Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Японии (Japan Consumer Confidence Index)
|Низкая
|N/D
|35.1
|
35.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей Японии (Japan's Consumer Confidence Index) отражает уровень ожиданий домохозяйств в отношении экономической активности. Индекс рассчитывается по результатам опроса более 8 000 домохозяйств. Он отражает мнение потребителей по следующим вопросам: общий уровень жизни, размер доходов, занятость и готовность к покупкам товаров длительного пользования.
По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Японии. Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.
Целью данного опроса является быстрое понимание сдвигов в восприятии потребителей, ожидании цен и покупке/замене основных потребительских товаров длительного пользования в качестве основного инструмента оценки экономических тенденций.
С 2000 года социальное неравенство стало заметным в Японии, и существует большая разница в потребительской активности групп с низким и высоким уровнем дохода.
Индекс доверия потребителей, как правило, коррелирует с личным потреблением и ВВП, при этом опережает данные индикаторы. Однако в Японии Индекс потребительского доверия США считается более важным, чем Индекс потребительского доверия Японии.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Японии (Japan Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
