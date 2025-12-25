Индекс доверия потребителей Японии (Japan's Consumer Confidence Index) отражает уровень ожиданий домохозяйств в отношении экономической активности. Индекс рассчитывается по результатам опроса более 8 000 домохозяйств. Он отражает мнение потребителей по следующим вопросам: общий уровень жизни, размер доходов, занятость и готовность к покупкам товаров длительного пользования.

По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Японии. Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.

Целью данного опроса является быстрое понимание сдвигов в восприятии потребителей, ожидании цен и покупке/замене основных потребительских товаров длительного пользования в качестве основного инструмента оценки экономических тенденций.

С 2000 года социальное неравенство стало заметным в Японии, и существует большая разница в потребительской активности групп с низким и высоким уровнем дохода.

Индекс доверия потребителей, как правило, коррелирует с личным потреблением и ВВП, при этом опережает данные индикаторы. Однако в Японии Индекс потребительского доверия США считается более важным, чем Индекс потребительского доверия Японии.

