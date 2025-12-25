КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Японии (Japan Consumer Confidence Index)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Потребитель
Низкая 35.1
35.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс доверия потребителей Японии (Japan's Consumer Confidence Index) отражает уровень ожиданий домохозяйств в отношении экономической активности. Индекс рассчитывается по результатам опроса более 8 000 домохозяйств. Он отражает мнение потребителей по следующим вопросам: общий уровень жизни, размер доходов, занятость и готовность к покупкам товаров длительного пользования.

По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Японии. Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.

Целью данного опроса является быстрое понимание сдвигов в восприятии потребителей, ожидании цен и покупке/замене основных потребительских товаров длительного пользования в качестве основного инструмента оценки экономических тенденций.

С 2000 года социальное неравенство стало заметным в Японии, и существует большая разница в потребительской активности групп с низким и высоким уровнем дохода.

Индекс доверия потребителей, как правило, коррелирует с личным потреблением и ВВП, при этом опережает данные индикаторы. Однако в Японии Индекс потребительского доверия США считается более важным, чем Индекс потребительского доверия Японии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Японии (Japan Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
35.1
35.8
окт. 2025
35.8
34.8
35.3
сент. 2025
35.3
34.6
34.9
авг. 2025
34.9
33.2
33.7
июль 2025
33.7
33.3
34.5
июнь 2025
34.5
33.3
32.8
май 2025
32.8
30.3
31.2
апр. 2025
31.2
33.9
34.1
март 2025
34.1
34.7
35.0
февр. 2025
35.0
34.8
35.2
янв. 2025
35.2
35.8
36.2
дек. 2024
36.2
35.7
36.4
нояб. 2024
36.4
36.0
36.2
окт. 2024
36.2
38.0
36.9
сент. 2024
36.9
38.1
36.7
авг. 2024
36.7
36.9
36.7
июль 2024
36.7
35.3
36.4
июнь 2024
36.4
35.9
36.2
май 2024
36.2
38.0
38.3
апр. 2024
38.3
39.3
39.5
март 2024
39.5
38.1
39.1
февр. 2024
39.1
39.3
38.0
янв. 2024
38.0
37.4
37.2
дек. 2023
37.2
35.8
36.1
нояб. 2023
36.1
35.4
35.7
окт. 2023
35.7
35.6
35.2
сент. 2023
35.2
36.6
36.2
авг. 2023
36.2
36.6
37.1
июль 2023
37.1
36.0
36.2
июнь 2023
36.2
35.6
36.0
май 2023
36.0
34.6
35.4
апр. 2023
35.4
32.4
33.9
март 2023
33.9
30.9
31.1
февр. 2023
31.1
30.5
31.0
янв. 2023
31.0
29.3
30.3
дек. 2022
30.3
29.1
28.6
нояб. 2022
28.6
30.2
29.9
окт. 2022
29.9
31.5
30.8
сент. 2022
30.8
31.2
32.5
авг. 2022
32.5
31.0
30.2
июль 2022
30.2
33.0
32.1
июнь 2022
32.1
33.4
34.1
май 2022
34.1
33.9
33.0
апр. 2022
33.0
33.9
32.8
март 2022
32.8
35.9
35.3
февр. 2022
35.3
37.8
36.7
янв. 2022
36.7
39.1
39.1
дек. 2021
39.1
39.1
39.2
нояб. 2021
39.2
38.4
39.2
окт. 2021
39.2
37.2
37.8
