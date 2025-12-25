Объем кредитования от Банка Японии г/г (BoJ Bank Lending y/y) отражает изменение всех непогашенных кредитов в японских банках в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года.

Банк Японии установил отрицательную процентную ставку, то есть ставку ниже нуля. Это нетрадиционная денежно-кредитная политика, используемая для стимулирования экономики.

Под кредитами Банка Японии понимаются кредиты банку, имеющему текущий счет в Банке Японии. Существует три типа кредитования: дисконт по векселям, вексельный кредит и овердрафт. Дисконт по векселям (учетный процент) — повторная скидка с коммерческих счетов, которые финансовое учреждение дисконтировало от торгового партнера. Вексельное кредитование включает векселя, государственные облигации, государственные краткосрочные ценные бумаги, гарантированные государством облигации, агентские облигации FILP, муниципальные облигации, финансовые облигации, общие корпоративные облигации, иностранные облигации, выраженные в иенах, и т.д. Для гибкого пользования кредитов финансовые учреждения заранее предоставляют обеспечение в основной филиал Банка Японии. Овердрафт позволяет банкам брать взаймы из текущего счета в Банке Японии.

Значение индикатора выше прогнозируемого может положительно повлиять на котировки иены. Уровень кредитования увеличивается с ростом уверенности бизнеса и инвестиций. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

График последних значений: