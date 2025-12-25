Экономический календарь
Объём кредитования от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)
|Низкая
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.3%
|
4.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем кредитования от Банка Японии г/г (BoJ Bank Lending y/y) отражает изменение всех непогашенных кредитов в японских банках в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года.
Банк Японии установил отрицательную процентную ставку, то есть ставку ниже нуля. Это нетрадиционная денежно-кредитная политика, используемая для стимулирования экономики.
Под кредитами Банка Японии понимаются кредиты банку, имеющему текущий счет в Банке Японии. Существует три типа кредитования: дисконт по векселям, вексельный кредит и овердрафт. Дисконт по векселям (учетный процент) — повторная скидка с коммерческих счетов, которые финансовое учреждение дисконтировало от торгового партнера. Вексельное кредитование включает векселя, государственные облигации, государственные краткосрочные ценные бумаги, гарантированные государством облигации, агентские облигации FILP, муниципальные облигации, финансовые облигации, общие корпоративные облигации, иностранные облигации, выраженные в иенах, и т.д. Для гибкого пользования кредитов финансовые учреждения заранее предоставляют обеспечение в основной филиал Банка Японии. Овердрафт позволяет банкам брать взаймы из текущего счета в Банке Японии.
Значение индикатора выше прогнозируемого может положительно повлиять на котировки иены. Уровень кредитования увеличивается с ростом уверенности бизнеса и инвестиций. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём кредитования от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
