Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Small Manufacturing Index) демонстрирует, как представители небольших производственных предприятий Японии оценивают темпы роста экономики и условия ведения бизнеса на отчетный период. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. 99,7% японских компаний — это малые и средние компании. В обрабатывающей промышленности Японии крупные компании имеют субподрядную структуру.

Опрос проводится один раз в квартал, в нем участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Индекс основан на опросе представителей компаний Японии, которые, как правило, являются пожилыми людьми из-за особенностей принятых норм. В опросах они склонны выражать консервативное мнение. В анкете содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, материальных запасах, объемах производства, занятости, прибыли и т.д. Охарактеризовать условия предлагается оценкой «благоприятно», «неблагоприятно» или «не изменились».

График последних значений: