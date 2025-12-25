Экономический календарь
Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)
Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Small Manufacturing Index) демонстрирует, как представители небольших производственных предприятий Японии оценивают темпы роста экономики и условия ведения бизнеса на отчетный период. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. 99,7% японских компаний — это малые и средние компании. В обрабатывающей промышленности Японии крупные компании имеют субподрядную структуру.
Опрос проводится один раз в квартал, в нем участвуют около 10 000 компаний по всей стране.
Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.
Индекс основан на опросе представителей компаний Японии, которые, как правило, являются пожилыми людьми из-за особенностей принятых норм. В опросах они склонны выражать консервативное мнение. В анкете содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, материальных запасах, объемах производства, занятости, прибыли и т.д. Охарактеризовать условия предлагается оценкой «благоприятно», «неблагоприятно» или «не изменились».
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
