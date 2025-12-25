Экономический календарь
Прогноз по промышленному производству в Японии на 2 месяца вперед м/м (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)
|Низкая
|N/D
|
-0.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает месячные объемы производства в промышленной отрасли, а прогнозируемое значение отражает ожидаемый уровень производства через 2 месяца. Прогноз составляется на основе фактических значений производства по отдельным отраслям экономики Японии, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.
Министерство экономики, торговли и промышленности проводит Исследование промышленного прогнозирования, в рамках которого оно публикует прогноз по производству на 1 и 2 месяца вперед. Хотя данный сектор экономики составляет небольшую часть ВВП страны, промышленное производство очень чувствительно к ставкам и потребительскому спросу. Прогнозирование промышленного производства на 2 месяца вперед позволяет также предположить будущие изменения ВВП страны.
Исследование в рамках прогнозирования промышленного производства проводится ежемесячно с целью расчета плановых объемов производства на текущий и последующий месяцы. Это полезный экономический индикатор, который отражает изменяющиеся условия бизнеса и дает представление о том, куда будет двигаться экономика в ближайшем будущем.
Поскольку промышленность отражает состояние экономики, положительный прогноз производства считается благоприятным фактором для всей экономики в целом и для котировок японской иены в частности. И наоборот, отрицательный прогноз может означать замедление темпов экономического развития страны и иметь неблагоприятное влияние на курс национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз по промышленному производству в Японии на 2 месяца вперед м/м (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)".
