Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в сервисной сфере Японии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров компаний из сектора услуг о состоянии продаж, количестве заказов в отрасли, о занятости и о прогнозах. Это один из основных индексов, характеризующих степень уверенности крупного бизнеса в экономическом развитии страны.

В целом, для опроса Markit PMI выбираются компании, которые наиболее репрезентативно отражают условия бизнеса в каждой стране. Данные для расчета индекса собираются на основе опроса более чем 5 000 специалистов по закупкам и руководителей компаний. Считается, что материалы опроса позволяют определить изменения в условиях ведения бизнеса на более раннем сроке, чем другие экономические показатели. Кроме того, результаты легко сравнить между странами, поскольку опрос содержит одни и те же вопросы для всех опрашиваемых стран/регионов.

Индекс отражает изменения в новых заказах, рабочих местах и ценах и является ведущим индикатором экономических тенденций.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: