Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|53.2
|52.7
|
53.1
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|52.7
|
53.2
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в сервисной сфере Японии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров компаний из сектора услуг о состоянии продаж, количестве заказов в отрасли, о занятости и о прогнозах. Это один из основных индексов, характеризующих степень уверенности крупного бизнеса в экономическом развитии страны.
В целом, для опроса Markit PMI выбираются компании, которые наиболее репрезентативно отражают условия бизнеса в каждой стране. Данные для расчета индекса собираются на основе опроса более чем 5 000 специалистов по закупкам и руководителей компаний. Считается, что материалы опроса позволяют определить изменения в условиях ведения бизнеса на более раннем сроке, чем другие экономические показатели. Кроме того, результаты легко сравнить между странами, поскольку опрос содержит одни и те же вопросы для всех опрашиваемых стран/регионов.
Индекс отражает изменения в новых заказах, рабочих местах и ценах и является ведущим индикатором экономических тенденций.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
