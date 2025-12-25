Объём строительства новых домов г/г (Housing Starts y/y) отражает процентное изменение количества новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Данные публикуются Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма в последний день отчетного месяца.

Данные о строительстве сложно сравнивать с предыдущим месяцем, поскольку объемы сильно зависят от сезона и прочих факторов. Так, например, объемы строительства в Японии увеличиваются после сезона дождей и в летнее время, а в холодных регионах они сильно уменьшаются в конце осени. Поэтому динамика строительства лучше всего отражается в индикаторах сравнения с аналогичным периодом прошлого года.

Перед началом строительства организация отправляет уведомление о начале строительства. Именно на основе таких заявления и считается данный индикатор. Компании указывают площадь и планируемые расходы на строительство здания, на основе чего можно оценить влияние на другие виды производственной деятельности (например, производство строительных материалов) и занятость в этой сфере. Кроме того, увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения.

С учетом всего вышеперечисленного рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.

График последних значений: