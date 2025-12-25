КалендарьРазделы

Объём строительства новых домов в Японии г/г (Japan Housing Starts y/y)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Сектор:
Жилье
Низкая -8.5% 8.9%
3.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-5.6%
-8.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объём строительства новых домов г/г (Housing Starts y/y) отражает процентное изменение количества новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Данные публикуются Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма в последний день отчетного месяца.

Данные о строительстве сложно сравнивать с предыдущим месяцем, поскольку объемы сильно зависят от сезона и прочих факторов. Так, например, объемы строительства в Японии увеличиваются после сезона дождей и в летнее время, а в холодных регионах они сильно уменьшаются в конце осени. Поэтому динамика строительства лучше всего отражается в индикаторах сравнения с аналогичным периодом прошлого года.

Перед началом строительства организация отправляет уведомление о начале строительства. Именно на основе таких заявления и считается данный индикатор. Компании указывают площадь и планируемые расходы на строительство здания, на основе чего можно оценить влияние на другие виды производственной деятельности (например, производство строительных материалов) и занятость в этой сфере. Кроме того, увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения.

С учетом всего вышеперечисленного рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём строительства новых домов в Японии г/г (Japan Housing Starts y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
окт. 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
сент. 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
авг. 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
июль 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
июнь 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
май 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
апр. 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
март 2025
39.1%
0.6%
2.4%
февр. 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
янв. 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
дек. 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
нояб. 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
окт. 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
сент. 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
авг. 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
июль 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
июнь 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
май 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
апр. 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
март 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
февр. 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
янв. 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
дек. 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
нояб. 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
окт. 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
сент. 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
авг. 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
июль 2023
-6.7%
-4.8%
июнь 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
май 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
апр. 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
март 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
февр. 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
янв. 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
дек. 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
нояб. 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
окт. 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
сент. 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
авг. 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
июль 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
июнь 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
май 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
апр. 2022
2.2%
1.4%
6.0%
март 2022
6.0%
1.7%
6.3%
февр. 2022
6.3%
2.6%
2.1%
янв. 2022
2.1%
4.4%
4.2%
дек. 2021
4.2%
5.4%
3.7%
нояб. 2021
3.7%
6.7%
10.4%
окт. 2021
10.4%
7.6%
4.3%
