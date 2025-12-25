КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам в Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 52.0
51.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
52.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Composite PMI) — ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в японских частных компаниях.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

Markit Composite PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора Японии. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки японской иены.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам в Японии от au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
52.0
51.5
окт. 2025
51.5
51.1
сент. 2025
51.1
51.9
авг. 2025
51.9
51.5
июль 2025
51.5
51.4
июнь 2025
51.4
50.2
май 2025
50.2
51.1
апр. 2025
51.1
48.9
март 2025
48.9
51.6
февр. 2025
51.6
51.1
янв. 2025
51.1
50.8
дек. 2024
50.8
50.1
нояб. 2024
50.1
49.6
окт. 2024
49.6
52.0
сент. 2024
52.0
52.9
авг. 2024
52.9
52.5
июль 2024
52.5
49.7
июнь 2024
49.7
52.6
май 2024
52.6
52.3
апр. 2024
52.3
51.7
март 2024
51.7
50.6
февр. 2024
50.6
51.5
янв. 2024
51.5
50.0
дек. 2023
50.0
50.4
дек. 2023 предв.
50.4
49.6
нояб. 2023
49.6
50.0
нояб. 2023 предв.
50.0
50.5
окт. 2023
50.5
49.9
окт. 2023 предв.
49.9
52.1
сент. 2023
52.1
51.8
сент. 2023 предв.
51.8
52.6
авг. 2023
52.6
52.6
авг. 2023 предв.
52.6
52.2
июль 2023
52.2
52.1
июль 2023 предв.
52.1
52.1
июнь 2023
52.1
52.3
июнь 2023 предв.
52.3
54.3
май 2023
54.3
54.9
май 2023 предв.
54.9
52.9
апр. 2023
52.9
52.5
апр. 2023 предв.
52.5
52.9
март 2023
52.9
51.9
март 2023 предв.
51.9
51.1
февр. 2023
51.1
50.7
февр. 2023 предв.
50.7
50.7
янв. 2023
50.7
50.8
янв. 2023 предв.
50.8
49.7
дек. 2022
49.7
50.0
дек. 2022 предв.
50.0
48.9
нояб. 2022
48.9
48.9
