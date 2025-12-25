Экономический календарь
Объём строительства новых домов в Японии в годовом исчислении (Japan Annualized Housing Starts)
|Низкая
|0.718 млн
|
0.803 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.718 млн
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объём строительства новых домов в годовом исчислении (Annualized Housing Starts) отражает изменение количества новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце, в годовом исчислении. Данные публикуются Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Данные о строительстве сложно сравнивать с предыдущим месяцем, поскольку объемы сильно зависят от сезона и прочих факторов. Так, например, объемы строительства в Японии увеличиваются после сезона дождей и в летнее время, а в холодных регионах они сильно уменьшаются после осени. Поэтому показатели жилищного строительства, преобразованные в годовые значения с учетом поправки на сезонные колебания, считаются наиболее удобными, поскольку их легко сравнить с показателями ежегодных жилищных строительств.
Перед началом строительства организация отправляет уведомление о начале строительства. Именно на основе таких заявления и считается данный индикатор. Компании указывают площадь и планируемые расходы на строительство здания, на основе чего можно оценить влияние на другие виды производственной деятельности (например, производство строительных материалов) и занятость в этой сфере. Кроме того, увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения.
С учетом всего вышеперечисленного рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём строительства новых домов в Японии в годовом исчислении (Japan Annualized Housing Starts)".
