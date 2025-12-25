КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Объём строительства новых домов в Японии в годовом исчислении (Japan Annualized Housing Starts)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Сектор:
Жилье
Низкая 0.718 млн
0.803 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.718 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Объём строительства новых домов в годовом исчислении (Annualized Housing Starts) отражает изменение количества новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце, в годовом исчислении. Данные публикуются Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Данные о строительстве сложно сравнивать с предыдущим месяцем, поскольку объемы сильно зависят от сезона и прочих факторов. Так, например, объемы строительства в Японии увеличиваются после сезона дождей и в летнее время, а в холодных регионах они сильно уменьшаются после осени. Поэтому показатели жилищного строительства, преобразованные в годовые значения с учетом поправки на сезонные колебания, считаются наиболее удобными, поскольку их легко сравнить с показателями ежегодных жилищных строительств.

Перед началом строительства организация отправляет уведомление о начале строительства. Именно на основе таких заявления и считается данный индикатор. Компании указывают площадь и планируемые расходы на строительство здания, на основе чего можно оценить влияние на другие виды производственной деятельности (например, производство строительных материалов) и занятость в этой сфере. Кроме того, увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения.

С учетом всего вышеперечисленного рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём строительства новых домов в Японии в годовом исчислении (Japan Annualized Housing Starts)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.718 млн
0.803 млн
окт. 2025
0.803 млн
0.728 млн
сент. 2025
0.728 млн
0.711 млн
авг. 2025
0.711 млн
0.712 млн
июль 2025
0.712 млн
0.647 млн
июнь 2025
0.647 млн
0.529 млн
май 2025
0.529 млн
0.626 млн
апр. 2025
0.626 млн
1.080 млн
март 2025
1.080 млн
0.805 млн
февр. 2025
0.805 млн
0.774 млн
янв. 2025
0.774 млн
0.787 млн
дек. 2024
0.787 млн
0.775 млн
нояб. 2024
0.775 млн
0.779 млн
окт. 2024
0.779 млн
0.800 млн
сент. 2024
0.800 млн
0.777 млн
авг. 2024
0.777 млн
0.773 млн
июль 2024
0.773 млн
0.765 млн
июнь 2024
0.765 млн
0.813 млн
май 2024
0.813 млн
0.880 млн
апр. 2024
0.880 млн
0.760 млн
март 2024
0.760 млн
0.795 млн
февр. 2024
0.795 млн
0.802 млн
янв. 2024
0.802 млн
0.814 млн
дек. 2023
0.814 млн
0.775 млн
нояб. 2023
0.775 млн
0.808 млн
окт. 2023
0.808 млн
0.800 млн
сент. 2023
0.800 млн
0.812 млн
авг. 2023
0.812 млн
0.778 млн
июль 2023
0.778 млн
0.811 млн
июнь 2023
0.811 млн
0.862 млн
май 2023
0.862 млн
0.771 млн
апр. 2023
0.771 млн
0.877 млн
март 2023
0.877 млн
0.859 млн
февр. 2023
0.859 млн
0.893 млн
янв. 2023
0.893 млн
0.846 млн
дек. 2022
0.846 млн
0.838 млн
нояб. 2022
0.838 млн
0.871 млн
окт. 2022
0.871 млн
0.857 млн
сент. 2022
0.857 млн
0.903 млн
авг. 2022
0.903 млн
0.825 млн
июль 2022
0.825 млн
0.845 млн
июнь 2022
0.845 млн
0.828 млн
май 2022
0.828 млн
0.883 млн
апр. 2022
0.883 млн
0.927 млн
март 2022
0.927 млн
0.872 млн
февр. 2022
0.872 млн
0.820 млн
янв. 2022
0.820 млн
0.838 млн
дек. 2021
0.838 млн
0.848 млн
нояб. 2021
0.848 млн
0.892 млн
окт. 2021
0.892 млн
0.845 млн
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания