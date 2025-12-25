Прогноз настроения малых производителей Tankan (Tankan Small Manufacturing Outlook) отражает результат опроса небольших промышленных компаний Японии относительно условий ведения бизнеса и темпов развития экономики на следующий квартал. Респонденты заполняют анкету, где содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, материальных запасах, объемах производства, занятости, прибыли и т.д. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.

Опрос проводится один раз в квартал, в нем участвуют около 10 000 компаний по всей стране. Малое предприятие определяется как: в случае оптового бизнеса капитал составляет менее 100 миллионов иен, а в компании работает менее ста человек; в производственном и других случаях капитал составляет менее 300 миллионов иен, а количество работников составляет менее трехсот человек.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты. Охарактеризовать условия предлагается оценкой «благоприятно», «неблагоприятно» или «не изменились».

Деловые настроения в сфере малого и среднего бизнеса резко упали после банкротства Lehmans Brotherts. Однако сейчас исследования показывают, что настроения почти достигли уровня до банкротства. Оптовая, розничная торговля и сфера услуг выравниваются, а обрабатывающая и строительная отрасли сокращаются.

В Японии много производственных предприятий малого и среднего бизнеса, но в последние годы возникают проблемы банкротства из-за старения менеджеров и отсутствия преемников.

График последних значений: