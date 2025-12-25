Экономический календарь
Прогноз настроения малых производителей Tankan (Tankan Small Manufacturing Outlook) отражает результат опроса небольших промышленных компаний Японии относительно условий ведения бизнеса и темпов развития экономики на следующий квартал. Респонденты заполняют анкету, где содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, материальных запасах, объемах производства, занятости, прибыли и т.д. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.
Опрос проводится один раз в квартал, в нем участвуют около 10 000 компаний по всей стране. Малое предприятие определяется как: в случае оптового бизнеса капитал составляет менее 100 миллионов иен, а в компании работает менее ста человек; в производственном и других случаях капитал составляет менее 300 миллионов иен, а количество работников составляет менее трехсот человек.
Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты. Охарактеризовать условия предлагается оценкой «благоприятно», «неблагоприятно» или «не изменились».
Деловые настроения в сфере малого и среднего бизнеса резко упали после банкротства Lehmans Brotherts. Однако сейчас исследования показывают, что настроения почти достигли уровня до банкротства. Оптовая, розничная торговля и сфера услуг выравниваются, а обрабатывающая и строительная отрасли сокращаются.
В Японии много производственных предприятий малого и среднего бизнеса, но в последние годы возникают проблемы банкротства из-за старения менеджеров и отсутствия преемников.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз деловой активности малых производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
