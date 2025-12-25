Данные о частных инвестициях в коммерческую недвижимость кв/кв (Private Non-Residential Investment q/q) являются частью ВВП, рассчитываемого по расходам, и отражают изменение объема инвестирования в коммерческую недвижимость в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

Для расчета индикатора Департамент национальных счетов кабинета Министров Японии проводит Исследование среди корпораций с капиталом более 10 млн иен. Данные собираются отдельно по секторам: нефинансовые организации, финансовые и страховые компании и некорпоративные организации (т.е. домохозяйства, в частности - занятые в сельском хозяйстве, в производстве, торговле, секторе услуг и других секторах). Кроме того, компании разделяются на 4 подгруппы по объему капитала: от 10 до 50 млн иен, от 50 до 100 млн иен, от 100 млн до 1 млрд иен, выше 1 млрд иен.

В анкете участники опроса указывают объем инвестиций за отчетный квартал. Если какая-либо компания не отвечает на вопрос об инвестициях, считается, что таких инвестиций за указанный период не было. Поскольку данные между кварталами могут сильно отличаться, для эффективного сравнения изменений между периодами используется поправка на сезонность.

Рост значения считается благоприятным для экономики Японии и, соответственно, для котировок национальной валюты.

График последних значений: