Экономический календарь
Денежная масса L от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)
|Высокая
|2.1%
|1.7%
|
2.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.8%
|
2.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежная масса L от Банка Японии г/г (BoJ L Money Stock y/y) включает в себя весь запас денежных средств, обращающихся в экономике страны. Показатель отражает изменение денежной массы в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошедшем году.
В денежную массу L входят наличные деньги, остатки на счетах организаций и населения, которые могут использоваться для осуществления платежей, депозиты, размещенные в депозитарных организациях, срочные и сберегательные вклады (т.е. денежная масса M3), а также дополнительные компоненты, имеющие какую-либо степень ликвидности. К последним относятся денежные трасты, инвестиционные трасты, прямые облигации, выпущенные банками, банковские долговые обязательства, государственные ценные бумаги и иностранные облигации.
Для расчета индекса денежной массы учитывается совокупность денег, которыми располагают частные лица, нефинансовые корпорации, местные органы власти и муниципальные мероприятия. При этом не участвуют в расчете такие субъекты, как центральное правительство, центральный банк, депозитарные учреждения, страховые компании, холдинговые компании банков и страховых компаний, а также нерезиденты страны.
Структура денежной массы постоянно меняется. Так, к примеру, снижается доля наличных денег.
Показатель денежной массы характеризует инфляцию в стране. Чрезмерное расширение денежной массы потенциально может спровоцировать инфляцию и вызвать опасения, что правительство может ужесточить дальнейший рост денежной массы. В свою очередь это приведет к росту процентных ставок и, как следствие, к снижению цен в будущем. При этом в Японии решения по увеличению объёма японской иены Банком Японии может и не приводить к инфляции, поскольку многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди зачастую предпочитают наличные сбережения.
Значения индикатора выше ожидаемых может считаться благоприятное влияние на котировки японской иены, однако это отношение считается ненадежным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса L от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
