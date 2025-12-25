Денежная масса L от Банка Японии г/г (BoJ L Money Stock y/y) включает в себя весь запас денежных средств, обращающихся в экономике страны. Показатель отражает изменение денежной массы в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошедшем году.

В денежную массу L входят наличные деньги, остатки на счетах организаций и населения, которые могут использоваться для осуществления платежей, депозиты, размещенные в депозитарных организациях, срочные и сберегательные вклады (т.е. денежная масса M3), а также дополнительные компоненты, имеющие какую-либо степень ликвидности. К последним относятся денежные трасты, инвестиционные трасты, прямые облигации, выпущенные банками, банковские долговые обязательства, государственные ценные бумаги и иностранные облигации.

Для расчета индекса денежной массы учитывается совокупность денег, которыми располагают частные лица, нефинансовые корпорации, местные органы власти и муниципальные мероприятия. При этом не участвуют в расчете такие субъекты, как центральное правительство, центральный банк, депозитарные учреждения, страховые компании, холдинговые компании банков и страховых компаний, а также нерезиденты страны.

Структура денежной массы постоянно меняется. Так, к примеру, снижается доля наличных денег.

Показатель денежной массы характеризует инфляцию в стране. Чрезмерное расширение денежной массы потенциально может спровоцировать инфляцию и вызвать опасения, что правительство может ужесточить дальнейший рост денежной массы. В свою очередь это приведет к росту процентных ставок и, как следствие, к снижению цен в будущем. При этом в Японии решения по увеличению объёма японской иены Банком Японии может и не приводить к инфляции, поскольку многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди зачастую предпочитают наличные сбережения.

Значения индикатора выше ожидаемых может считаться благоприятное влияние на котировки японской иены, однако это отношение считается ненадежным.

