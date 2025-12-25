Экономический календарь
Денежная база от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)
|Низкая
|-8.5%
|-7.9%
|
-7.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-6.7%
|
-8.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Хотя Банк Японии не является государственным административным органом, денежно-кредитная политика считается относящейся к административной категории и проводится в соответствии с положениями Независимого административного комитета. Долгосрочная стабильность цен имеет макроэкономическое значение, тем не менее политический сектор предпочитает использовать краткосрочный подход — это позволяет получить результаты, не зависящие от долгосрочных общественных интересов.
Денежная база от Банка Японии г/г (BoJ Monetary Base y/y) – изменение всего количества иен, находящихся в обращении (включая монеты и банкноты) и на всех банковских счетах, включая счета кредитных организаций в центробанке страны, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Денежная база используется для создания денежной массы. Индекс демонстрирует изменения в общей сумме всех текущих счетов. Он отражает инфляцию в стране: при увеличении денежной массы возникают дополнительные расходы, что ведет к инфляции. Значение индекса выше прогнозируемого значения считается положительным для японской иены.
Решение по увеличению объема японской иены Банком Японии не привело к инфляции. Многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди предпочитают сбережения наличными. По сравнению с другими развитыми странами Япония в большей мере пользуется наличными деньгами. Тем не менее в последние годы правительство принимает меры к поддержи безналичных расчетов.
