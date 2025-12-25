Розничные продажи г/г (Retail Sales y/y) отражают совокупный объем продаж розничных товаров и услуг за прошедший месяц в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Индикатор демонстрирует изменение общего объема продаж на розничном уровне с поправкой на инфляцию.

Розничные продажи являются важным показателем инфляции в стране и позволяют оценить уровень потребительских расходов. Это также важный показатель личного потребления, связанный с уровнем доверия потребителей и отражающий темпы роста японской экономики. Это основной показатель потребительских расходов, который отражает большую часть общей экономической активности.

Индикатор розничных продаж (Retail Sales) отражает объем всех продуктов, продаваемых розничными точками в месяц, на основе выборки розничных точек торговли различных типов и размеров в Японии.

В последние годы состояние розничных продаж в Японии усложнилось из-за зарубежных интернет-магазинов. С началом распространения смартфонов с 2010 года массы населения, которые изначально не имели навыков работы с информационными технологиями, также начали приобретать товары в интернет-магазинах. Такие покупки влияют на розничный сектор Японии.

Рост значения показателя может благоприятно сказаться на котировках японской иены.

