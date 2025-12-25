Экономический календарь
Реальная заработная плата в Японии г/г (Japan Real Wage y/y)
|Низкая
|-0.7%
|-0.4%
|
-1.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.4%
|
-0.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Реальная заработная плата г/г (Real Wage y/y) рассчитывается как отношение индекса номинальной заработной платы к индексу потребительских цен и отражает количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, то есть реальную покупательскую способность номинальной зарплаты. Данный индекс отражает процентное изменение реальной заработной платы в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Данные о номинальной зарплате для расчета индикатора собираются из ежемесячного опроса рабочей силы, проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения среди компаний, в которых работают 5 сотрудников и более.
С учетом роста инфляции, даже при росте номинальных заработных плат значения реальной заработной платы может снижаться. Снижение индекса свидетельствует о снижении покупательской способности населения, а сниженное потребление является неблагоприятным фактором для экономики страны. В связи с этим снижение индекса может иметь отрицательное значение на котировки иены, а рост индекса, наоборот, может благоприятно отразиться на котировках национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Реальная заработная плата в Японии г/г (Japan Real Wage y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
