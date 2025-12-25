Реальная заработная плата г/г (Real Wage y/y) рассчитывается как отношение индекса номинальной заработной платы к индексу потребительских цен и отражает количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, то есть реальную покупательскую способность номинальной зарплаты. Данный индекс отражает процентное изменение реальной заработной платы в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Данные о номинальной зарплате для расчета индикатора собираются из ежемесячного опроса рабочей силы, проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения среди компаний, в которых работают 5 сотрудников и более.

С учетом роста инфляции, даже при росте номинальных заработных плат значения реальной заработной платы может снижаться. Снижение индекса свидетельствует о снижении покупательской способности населения, а сниженное потребление является неблагоприятным фактором для экономики страны. В связи с этим снижение индекса может иметь отрицательное значение на котировки иены, а рост индекса, наоборот, может благоприятно отразиться на котировках национальной валюты.

График последних значений: