Индекс капитальных расходов малых предприятий Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Small All Industry Capex) отражает поквартальный годовой прогноз расходов во всех отраслях японской экономики, за исключением банковского сектора. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.

Малое предприятие определяется как: в случае оптового бизнеса капитал составляет менее 100 миллионов иен, а в компании работает менее ста человек; в производственном и других случаях капитал составляет менее 300 миллионов иен, а количество работников составляет менее трехсот человек.

Опрос проводится один раз в квартал, в нем участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Показатель используется для оценки инвестиционного климата в Японии. Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты.

На этапе восстановления экономики были предприняты существенные капитальные расходы на фоне благоприятных корпоративных прибылей. Однако если рассматривать капитальные расходы на этапе восстановления экономики с точки зрения соотношения между обычным доходом и денежными потоками, они более осторожны, чем в прошлом.

График последних значений: