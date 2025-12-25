Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает месячные объемы производства в промышленной отрасли. Хотя данный сектор экономики составляет небольшую часть ВВП страны, промышленное производство очень чувствительно к ставкам и потребительскому спросу. Прогнозирование промышленного производства на месяц вперед позволяет также предположить будущие изменения ВВП страны.

Министерство экономики, торговли и промышленности проводит Исследование промышленного прогнозирования, в рамках которого оно публикует прогноз по производству на 1 и 2 месяца вперед. Прогноз покрывает данные по всем производственным секторам Японии, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Исследование в рамках прогнозирования промышленного производства проводится ежемесячно с целью расчета плановых объемов производства на текущий и последующий месяцы. Это полезный экономический индикатор, который отражает изменяющиеся условия бизнеса и дает представление о том, куда будет двигаться экономика в ближайшем будущем.

Поскольку промышленность отражает состояние экономики, положительный прогноз производства считается благоприятным фактором для всей экономики в целом и для котировок японской иены в частности. И наоборот, отрицательный прогноз может означать замедление темпов экономического развития страны и иметь неблагоприятное влияние на курс национальной валюты.

