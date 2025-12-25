Оплата за сверхурочную работу г/г (Overtime Pay y/y) отражает изменение в выплатах за работу, выполняемую в нерабочее время и в выходные дни, в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Продолжительность нормальной рабочей недели в Японии равна 40 часам. Если сотрудник, не относящийся к руководству компании, работает сверх указанного количества часов, компания должна оплачивать такому сотруднику дополнительные часы работ. Если сотрудники компании работают сверхурочно на регулярной основе, компания должна оформить отдельное соглашение и предоставить его в Инспекцию по трудовым нормам. Ставка оплаты сверхурочной работы нормирована государством и зависит от количества перерабатываемых часов.

В Японии зачастую нет справедливой оплаты за сверхурочную работу, но японцы не бастуют и не стремятся менять работу, поскольку частая смены работы воспринимается японским сообществом негативно и может повлиять на дальнейшее трудоустройство.

Несмотря на экономический подъем, заработная плата рабочих в Японии, в том числе и оплата сверхурочной работы, меняется слабо. Японию долгое время называли обществом среднего класса, так как доходы большинства людей были схожими. Но начиная с 2000-х годов разрыв в доходах увеличивается. Поэтому распределение заработной платы представляет собой график с двумя пиками.

В целом рост выплат работникам свидетельствует о расширении экономики. Однако поскольку в Японии эти данные варьируются слабо, влияние индикатора Оплат за сверхурочную работу г/г на котировки национальной валюты невелико.

График последних значений: