Оплата за сверхурочную работу в Японии г/г (Japan Overtime Pay y/y)
Оплата за сверхурочную работу г/г (Overtime Pay y/y) отражает изменение в выплатах за работу, выполняемую в нерабочее время и в выходные дни, в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Продолжительность нормальной рабочей недели в Японии равна 40 часам. Если сотрудник, не относящийся к руководству компании, работает сверх указанного количества часов, компания должна оплачивать такому сотруднику дополнительные часы работ. Если сотрудники компании работают сверхурочно на регулярной основе, компания должна оформить отдельное соглашение и предоставить его в Инспекцию по трудовым нормам. Ставка оплаты сверхурочной работы нормирована государством и зависит от количества перерабатываемых часов.
В Японии зачастую нет справедливой оплаты за сверхурочную работу, но японцы не бастуют и не стремятся менять работу, поскольку частая смены работы воспринимается японским сообществом негативно и может повлиять на дальнейшее трудоустройство.
Несмотря на экономический подъем, заработная плата рабочих в Японии, в том числе и оплата сверхурочной работы, меняется слабо. Японию долгое время называли обществом среднего класса, так как доходы большинства людей были схожими. Но начиная с 2000-х годов разрыв в доходах увеличивается. Поэтому распределение заработной платы представляет собой график с двумя пиками.
В целом рост выплат работникам свидетельствует о расширении экономики. Однако поскольку в Японии эти данные варьируются слабо, влияние индикатора Оплат за сверхурочную работу г/г на котировки национальной валюты невелико.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Оплата за сверхурочную работу в Японии г/г (Japan Overtime Pay y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
