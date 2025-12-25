Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (10-Year JGB Auction) демонстрирует данные по продажам казначейских долговых обязательств правительства Японии со сроком погашения 10 лет. Правительства выпускают облигации для заимствования финансовых средств у покупателей. Доходность государственной облигации представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения.

Японские облигации считаются низкорисковым высоколиквидным активом в силу того, что они полностью обеспечены правительством страны. Япония выплачивает долг страны государственными облигациями. В настоящее время долг превышает 1000 триллионов иен, что является самым высоким государственным долгом в мире.

Сейчас в Японии наблюдается снижение инвесторов, покупающих государственные облигации. Это связано с финансовой нестабильностью. Поэтому правительство призывает население к покупке государственных облигаций в небольших объемах.

Колебания доходности служат индикатором ситуации с госдолгом и напрямую связаны с процентными ставками иены. Отображаемые в календаре значения отражают доходность японских ценных бумаг.

Срок погашения таких бумаг составляет до 50 лет. Эмиссия ценных бумаг правительствами направлена на покрытие дефицита государственного бюджета и привлечение средств для погашения задолженностей. Ставка облигаций представляет собой доход, который получит инвестор, если будет держать ее в течение всего срока ее действия, до момента погашения. Все участники получают одинаковую доходность по максимальной принятой ставке.

Колебания доходности служат индикатором ситуации с госдолгом. В момент релиза инвесторы сравнивают среднюю аукционную ставку с курсом той же ценной бумаги на предыдущем аукционе.

График последних значений: