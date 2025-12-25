КалендарьРазделы

Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Банк Японии (Bank of Japan)
Сектор:
Бизнес
Средняя 34 34
34
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
33
34
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.

Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) отражает оценку бизнес-климата и экономической обстановки крупными компаний сектора услуг Японии. Расчет индекса производится на основе опроса ведущих представителей отрасли, за исключением финансового сектора. Участники опроса оценивают бизнес-условия, спрос и предложение, объем заказов, занятость, прибыль, налоговые и кредитные условия и т.д. По индексу оценивают ситуацию в секторе услуг.

Банк Японии использует специальную форму опроса, которая считается более надежной, чем правительственное исследование.

Индекс, рассчитываемый на основе краткосрочного экономического обзора Tankan, отражает общее состояние сферы услуг в Японии. Он позволяет оценить здоровье непроизводственного сектора. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
34
34
34
3 кв. 2025
34
32
34
2 кв. 2025
34
33
35
1 кв. 2025
35
30
33
4 кв. 2024
33
31
34
3 кв. 2024
34
31
33
2 кв. 2024
33
35
34
1 кв. 2024
34
29
32
4 кв. 2023
30
25
27
3 кв. 2023
27
22
23
2 кв. 2023
23
19
20
1 кв. 2023
20
16
19
4 кв. 2022
19
13
14
3 кв. 2022
14
11
13
2 кв. 2022
13
9
9
1 кв. 2022
9
5
10
4 кв. 2021
9
1
2
3 кв. 2021
2
0
1
2 кв. 2021
1
-3
-1
1 кв. 2021
-1
-6
-5
4 кв. 2020
-5
-15
-12
3 кв. 2020
-12
-20
-17
2 кв. 2020
-17
9
8
1 кв. 2020
8
21
20
4 кв. 2019
20
22
21
3 кв. 2019
21
22
23
2 кв. 2019
23
24
21
1 кв. 2019
21
24
24
4 кв. 2018
24
25
22
3 кв. 2018
22
25
24
2 кв. 2018
24
22
23
1 кв. 2018
23
21
25
4 кв. 2017
23
19
23
3 кв. 2017
23
19
23
2 кв. 2017
23
21
20
1 кв. 2017
20
18
4 кв. 2016
18
18
3 кв. 2016
18
19
2 кв. 2016
19
22
1 кв. 2016
22
25
4 кв. 2015
25
25
3 кв. 2015
25
23
2 кв. 2015
23
19
1 кв. 2015
19
16
4 кв. 2014
16
13
3 кв. 2014
13
19
2 кв. 2014
19
24
1 кв. 2014
24
20
4 кв. 2013
20
14
3 кв. 2013
14
12
12
