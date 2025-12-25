Экономический календарь
Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)
|Средняя
|34
|34
|
34
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|33
|
34
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.
Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) отражает оценку бизнес-климата и экономической обстановки крупными компаний сектора услуг Японии. Расчет индекса производится на основе опроса ведущих представителей отрасли, за исключением финансового сектора. Участники опроса оценивают бизнес-условия, спрос и предложение, объем заказов, занятость, прибыль, налоговые и кредитные условия и т.д. По индексу оценивают ситуацию в секторе услуг.
Банк Японии использует специальную форму опроса, которая считается более надежной, чем правительственное исследование.
Индекс, рассчитываемый на основе краткосрочного экономического обзора Tankan, отражает общее состояние сферы услуг в Японии. Он позволяет оценить здоровье непроизводственного сектора. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
