Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике.

Индекс деловой активности крупных непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) отражает оценку бизнес-климата и экономической обстановки крупными компаний сектора услуг Японии. Расчет индекса производится на основе опроса ведущих представителей отрасли, за исключением финансового сектора. Участники опроса оценивают бизнес-условия, спрос и предложение, объем заказов, занятость, прибыль, налоговые и кредитные условия и т.д. По индексу оценивают ситуацию в секторе услуг.

Банк Японии использует специальную форму опроса, которая считается более надежной, чем правительственное исследование.

Индекс, рассчитываемый на основе краткосрочного экономического обзора Tankan, отражает общее состояние сферы услуг в Японии. Он позволяет оценить здоровье непроизводственного сектора. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

График последних значений: