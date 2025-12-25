Промышленное производство г/г (Industrial Production y/y) отражает изменение результатов работы в производственной сфере Японии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Отчет отражает данные по всем производственным секторам страны, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Индекс охватывает деятельность по производству, доставке и хранению промышленных товаров на внутренних производственных площадках, а также отражает текущее состояние производства промышленного оборудования и тенденции производственных мощностей различного оборудования.

Показатель относится к ключевым индикаторам состояния экономики Японии, поскольку большую часть ВВП страны составляет экспорт промышленных товаров. Зная планы производства на два месяца вперед, можно получить представление о тенденциях производства в Японии.

Рост индекса промышленного производства выше прогнозных значений — положительный фактор для котировок иены.

Аналитики пристально следят за индикатором, потому что он охватывает производство по всей стране и имеет высокий уровень эффективности. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

График последних значений: