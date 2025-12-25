Экономический календарь
Промышленное производство в Японии г/г (Japan Industrial Production y/y)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство г/г (Industrial Production y/y) отражает изменение результатов работы в производственной сфере Японии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Отчет отражает данные по всем производственным секторам страны, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.
Индекс охватывает деятельность по производству, доставке и хранению промышленных товаров на внутренних производственных площадках, а также отражает текущее состояние производства промышленного оборудования и тенденции производственных мощностей различного оборудования.
Показатель относится к ключевым индикаторам состояния экономики Японии, поскольку большую часть ВВП страны составляет экспорт промышленных товаров. Зная планы производства на два месяца вперед, можно получить представление о тенденциях производства в Японии.
Рост индекса промышленного производства выше прогнозных значений — положительный фактор для котировок иены.
Аналитики пристально следят за индикатором, потому что он охватывает производство по всей стране и имеет высокий уровень эффективности. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Японии г/г (Japan Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
