Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|-2.3%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-3.7%
|
-2.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой внутренний продукт г/г (Gross Domestic Product y/y) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Японии за отчетный квартал в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете включено частное потребление, государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт страны.
ВВП является численным показателем силы национальной экономики. В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая.
Превышение показателя над прогнозом считается благоприятным для курса иены.
Япония — страна с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и с самым низким уровнем инфляции. Однако Япония находится в невыгодном положении в отношении природных ресурсов. Большая часть территории страны занята населением, поэтому для скота и сельского хозяйства остается мало земли. Япония стала высоко урбанизированная страной, практически не использующей свою рабочую силу в сельском хозяйстве. Вместо этого силы сосредоточены в секторе услуг.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress