Валовой внутренний продукт г/г (Gross Domestic Product y/y) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Японии за отчетный квартал в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете включено частное потребление, государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт страны.

ВВП является численным показателем силы национальной экономики. В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая.

Превышение показателя над прогнозом считается благоприятным для курса иены.

Япония — страна с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и с самым низким уровнем инфляции. Однако Япония находится в невыгодном положении в отношении природных ресурсов. Большая часть территории страны занята населением, поэтому для скота и сельского хозяйства остается мало земли. Япония стала высоко урбанизированная страной, практически не использующей свою рабочую силу в сельском хозяйстве. Вместо этого силы сосредоточены в секторе услуг.

График последних значений: