Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
ВВП
Средняя -2.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-3.7%
-2.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Валовой внутренний продукт г/г (Gross Domestic Product y/y) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Японии за отчетный квартал в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете включено частное потребление, государственные расходы, затраты всех предприятий и чистый экспорт страны.

ВВП является численным показателем силы национальной экономики. В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая.

Превышение показателя над прогнозом считается благоприятным для курса иены.

Япония — страна с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и с самым низким уровнем инфляции. Однако Япония находится в невыгодном положении в отношении природных ресурсов. Большая часть территории страны занята населением, поэтому для скота и сельского хозяйства остается мало земли. Япония стала высоко урбанизированная страной, практически не использующей свою рабочую силу в сельском хозяйстве. Вместо этого силы сосредоточены в секторе услуг.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
-2.3%
3 кв. 2025 предв.
N/D
4.0%
2.2%
2 кв. 2025
2.2%
1.0%
1.0%
2 кв. 2025 предв.
1.0%
0.1%
0.6%
1 кв. 2025
-0.2%
-0.7%
-0.7%
1 кв. 2025 предв.
-0.7%
0.1%
2.4%
4 кв. 2024
2.2%
2.8%
2.8%
4 кв. 2024 предв.
2.8%
-0.4%
1.7%
3 кв. 2024
1.2%
0.9%
0.9%
3 кв. 2024 предв.
0.9%
0.5%
2.2%
2 кв. 2024
2.9%
3.1%
3.1%
2 кв. 2024 предв.
3.1%
1.4%
-2.3%
1 кв. 2024
-1.8%
-2.0%
-2.0%
1 кв. 2024 предв.
-2.0%
-1.7%
0.0%
4 кв. 2023
0.4%
-0.4%
-0.4%
4 кв. 2023 предв.
-0.4%
-0.3%
-3.3%
3 кв. 2023
-2.9%
-2.1%
-2.1%
3 кв. 2023 предв.
-2.1%
-0.3%
4.5%
2 кв. 2023
4.8%
6.0%
6.0%
2 кв. 2023 предв.
6.0%
0.1%
3.7%
1 кв. 2023
2.7%
1.6%
1.6%
1 кв. 2023 предв.
1.6%
0.8%
-0.1%
4 кв. 2022
0.1%
0.6%
0.6%
4 кв. 2022 предв.
0.6%
1.4%
-1.0%
3 кв. 2022
-0.8%
-1.2%
-1.2%
3 кв. 2022 предв.
-1.2%
1.1%
4.6%
2 кв. 2022
3.5%
2.2%
2.2%
2 кв. 2022 предв.
2.2%
-0.4%
0.1%
1 кв. 2022
-0.5%
-1.0%
-1.0%
1 кв. 2022 предв.
-1.0%
-1.3%
3.8%
4 кв. 2021
4.6%
5.4%
5.4%
4 кв. 2021 предв.
5.4%
-1.5%
-2.7%
3 кв. 2021
-3.6%
-3.0%
-3.0%
3 кв. 2021 предв.
-3.0%
-3.7%
1.5%
2 кв. 2021
1.9%
1.3%
1.3%
2 кв. 2021 предв.
1.3%
-6.7%
-3.7%
1 кв. 2021
-3.9%
-5.1%
-5.1%
1 кв. 2021 предв.
-5.1%
-6.1%
11.6%
4 кв. 2020
11.7%
12.7%
12.7%
4 кв. 2020 предв.
12.7%
13.7%
22.7%
3 кв. 2020
22.9%
21.4%
21.4%
3 кв. 2020 предв.
21.4%
-32.5%
-28.8%
2 кв. 2020
-28.1%
-27.8%
-27.8%
2 кв. 2020 предв.
-27.8%
-1.2%
-2.5%
1 кв. 2020
-2.2%
-4.1%
-2.2%
1 кв. 2020
-2.2%
-3.4%
-3.4%
1 кв. 2020 предв.
-3.4%
-3.1%
-7.3%
4 кв. 2019
-7.1%
-6.3%
-6.3%
4 кв. 2019 предв.
-6.3%
0.9%
0.5%
3 кв. 2019
1.8%
0.2%
0.2%
