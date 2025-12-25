Экономический календарь
Денежная масса M3 от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)
|Низкая
|1.2%
|
1.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
1.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежная масса M3 от Банка Японии г/г (BoJ M3 Money Stock y/y) включает в себя весь запас денежных средств, обращающихся в экономике страны. Показатель отражает изменение денежной массы в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошедшем году.
В денежную массу M3 входят наличные деньги, остатки на счетах организаций и населения, которые могут использоваться для осуществления платежей, депозиты, размещенные в депозитарных организациях, срочные и сберегательные вклады. При расчете индикатора учитывается совокупность денег, которыми располагают частные лица, нефинансовые корпорации, местные органы власти и муниципальные мероприятия. При этом не участвуют в расчете такие субъекты, как центральное правительство, центральный банк, депозитарные учреждения, страховые компании, холдинговые компании банков и страховых компаний, а также нерезиденты страны.
Структура денежной массы постоянно меняется. Так, к примеру, снижается доля наличных денег.
Показатель денежной массы M3 характеризует инфляцию в стране. Чрезмерное расширение денежной массы потенциально может спровоцировать инфляцию и вызвать опасения, что правительство может ужесточить дальнейший рост денежной массы. В свою очередь это приведет к росту процентных ставок и, как следствие, к снижению цен в будущем. При этом в Японии решения по увеличению объёма японской иены Банком Японии может и не приводить к инфляции, поскольку многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди зачастую предпочитают наличные сбережения.
Значения индикатора выше ожидаемых может считаться благоприятное влияние на котировки японской иены, однако это отношение считается ненадежным.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M3 от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)".
