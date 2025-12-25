Экономический календарь
Промышленное производство в Японии м/м (Japan Industrial Production m/m)
|Средняя
|N/D
|
Последний релиз
Важность
Актуальное
Прогноз
|
Предыдущее
Следующий релиз
Актуальное
Прогноз
|
Предыдущее
Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает месячные объемы производства в промышленной отрасли. Данные публикуются Министерством экономики торговли и промышленности. Индекс отражает изменение объемов производства промышленного сектора страны в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Отчет отражает данные по всем производственным секторам Японии, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.
Индекс охватывает деятельность по производству, доставке и хранению промышленных товаров на внутренних производственных площадках, а также отражает текущее состояние производства промышленного оборудования и тенденции производственных мощностей различного оборудования.
Объем промышленного производства является одним из ключевых показателей японской экономики, поскольку ВВП Японии сильно зависит от экспорта промышленных товаров. Рост промышленного производства может благоприятно отразиться на котировках японской иены. Кроме того, план производства на следующий месяц позволяет получить быстрое представление о тенденциях в производственной деятельности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Японии м/м (Japan Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
