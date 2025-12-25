Объем промышленного производства м/м (Industrial Production m/m) отражает месячные объемы производства в промышленной отрасли. Данные публикуются Министерством экономики торговли и промышленности. Индекс отражает изменение объемов производства промышленного сектора страны в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Отчет отражает данные по всем производственным секторам Японии, включая промышленность, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Индекс охватывает деятельность по производству, доставке и хранению промышленных товаров на внутренних производственных площадках, а также отражает текущее состояние производства промышленного оборудования и тенденции производственных мощностей различного оборудования.

Объем промышленного производства является одним из ключевых показателей японской экономики, поскольку ВВП Японии сильно зависит от экспорта промышленных товаров. Рост промышленного производства может благоприятно отразиться на котировках японской иены. Кроме того, план производства на следующий месяц позволяет получить быстрое представление о тенденциях в производственной деятельности.

График последних значений: