Экономический календарь
Индекс расходов домохозяйств в Японии м/м (Japan Household Spending m/m)
|Средняя
|-3.5%
|-3.1%
|
-0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.3%
|
-3.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс расходов домохозяйств м/м (Household Spending m/m) отражает общее количество средств, потраченных домохозяйствами Японии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается на основе статистической выборки по домохозяйствам страны.
Потребление в Японии сильно зависит от сезона. Так, летом потребление активнее, чем зимой. Однако в чрезвычайно жаркие годы потребление в летний период может снижаться, так как японцы меньше времени проводят вне дома. Апрель — месяц начала года, поэтому потребление увеличивается в марте и апреле.
В расчет входят расходы на продукты питания, жилье, коммунальные услуги, мебель, одежду, здравоохранение, образование, транспорт, связь, развлечения и т.д.
Индекс рассматривается как показатель экономического роста и потребительского оптимизма. Он позволяет оценивать уровень инфляции в стране.
Расходы домохозяйств отражают изменения расходов потребителей с учетом инфляции. Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс расходов домохозяйств в Японии м/м (Japan Household Spending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress