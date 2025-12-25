Индекс расходов домохозяйств м/м (Household Spending m/m) отражает общее количество средств, потраченных домохозяйствами Японии в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается на основе статистической выборки по домохозяйствам страны.

Потребление в Японии сильно зависит от сезона. Так, летом потребление активнее, чем зимой. Однако в чрезвычайно жаркие годы потребление в летний период может снижаться, так как японцы меньше времени проводят вне дома. Апрель — месяц начала года, поэтому потребление увеличивается в марте и апреле.

В расчет входят расходы на продукты питания, жилье, коммунальные услуги, мебель, одежду, здравоохранение, образование, транспорт, связь, развлечения и т.д.

Индекс рассматривается как показатель экономического роста и потребительского оптимизма. Он позволяет оценивать уровень инфляции в стране.

Расходы домохозяйств отражают изменения расходов потребителей с учетом инфляции. Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: