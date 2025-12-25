Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Index) отражает оценку крупными промышленными компаниями темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на отчетный период. К крупным корпорациям относятся компании с капиталом от 300 миллионов иен или организации, имеющие более трехсот сотрудников. Расчет производится на основе опроса, который касается бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.

Важную часть ВВП страны составляет экспорт промышленных товаров, поэтому индекс настроений крупных производителей характеризует уровень развития экономики Японии и положение в производственном секторе.

Это важный показатель японской экономики, который в значительной степени относится к обрабатывающей промышленности. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

