Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Банк Японии (Bank of Japan)
Сектор:
Бизнес
Средняя 15 12
14
Последний релиз
Предыдущее
14
15
Следующий релиз
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Index) отражает оценку крупными промышленными компаниями темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на отчетный период. К крупным корпорациям относятся компании с капиталом от 300 миллионов иен или организации, имеющие более трехсот сотрудников. Расчет производится на основе опроса, который касается бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.

Важную часть ВВП страны составляет экспорт промышленных товаров, поэтому индекс настроений крупных производителей характеризует уровень развития экономики Японии и положение в производственном секторе.

Это важный показатель японской экономики, который в значительной степени относится к обрабатывающей промышленности. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

4 кв. 2025
15
12
14
3 кв. 2025
14
9
13
2 кв. 2025
13
10
12
1 кв. 2025
12
10
14
4 кв. 2024
14
10
13
3 кв. 2024
13
12
13
2 кв. 2024
13
10
11
1 кв. 2024
11
9
13
4 кв. 2023
12
14
9
3 кв. 2023
9
8
5
2 кв. 2023
5
-4
1
1 кв. 2023
1
7
7
4 кв. 2022
7
10
8
3 кв. 2022
8
5
9
2 кв. 2022
9
1
14
1 кв. 2022
14
9
17
4 кв. 2021
18
25
18
3 кв. 2021
18
19
14
2 кв. 2021
14
0
5
1 кв. 2021
5
-9
-10
4 кв. 2020
-10
-28
-27
3 кв. 2020
-27
-40
-34
2 кв. 2020
-34
-7
-8
1 кв. 2020
-8
-4
0
4 кв. 2019
0
9
5
3 кв. 2019
5
9
7
2 кв. 2019
7
13
12
1 кв. 2019
12
18
19
4 кв. 2018
19
16
19
3 кв. 2018
19
16
21
2 кв. 2018
21
23
24
1 кв. 2018
24
23
26
4 кв. 2017
25
25
22
3 кв. 2017
22
21
17
2 кв. 2017
17
12
12
1 кв. 2017
12
10
4 кв. 2016
10
6
3 кв. 2016
6
6
2 кв. 2016
6
6
1 кв. 2016
6
12
4 кв. 2015
12
12
3 кв. 2015
12
15
2 кв. 2015
15
12
1 кв. 2015
12
12
4 кв. 2014
12
13
3 кв. 2014
13
12
2 кв. 2014
12
17
1 кв. 2014
17
16
4 кв. 2013
16
12
3 кв. 2013
12
4
12
