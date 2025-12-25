Экономический календарь
Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)
|Средняя
|15
|12
|
14
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|14
|
15
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.
Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.
Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Index) отражает оценку крупными промышленными компаниями темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на отчетный период. К крупным корпорациям относятся компании с капиталом от 300 миллионов иен или организации, имеющие более трехсот сотрудников. Расчет производится на основе опроса, который касается бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.
Важную часть ВВП страны составляет экспорт промышленных товаров, поэтому индекс настроений крупных производителей характеризует уровень развития экономики Японии и положение в производственном секторе.
Это важный показатель японской экономики, который в значительной степени относится к обрабатывающей промышленности. Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
