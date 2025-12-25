Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Само слово "Tankan" широко используется как в Японии, так и за рубежом. Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране. Показатель используется для оценки инвестиционного климата в Японии.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Индекс капитальных расходов крупных предприятий Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large All Industry Capex) отражает поквартальный годовой прогноз расходов во всех отраслях японской экономики, за исключением банковского сектора. Расчет производится по данным опроса предприятий с капитализацией от 1 млрд иен.

Индекс представляет собой прогноз на год вперед, рассчитываемый по результатам ежеквартального опроса. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках иены.

Финансовый год в Японии длится с апреля по март следующего года. Каждый квартал респонденты дают свои прогнозные значения на финансовый год, начиная с мартовского опроса, который предшествует началу следующего финансового года.

График последних значений: