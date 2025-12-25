Экономический календарь
Объем экспорта Японии г/г (Japan Exports y/y)
|Средняя
|N/D
|3.8%
|
3.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем экспорта г/г (Exports y/y) отражает изменение объема экспорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатели экспорта используются для оценки внешней торговой активности Японии и спроса на товары японских производителей вне страны.
Из-за последствий "финансового кризиса" США Япония также столкнулась с глобальной рецессией, которая, как считается, происходит каждые 100 лет. Это привело к резкому сокращению экспорта и импорта.
Основными статьями экспорта Японии являются автомобили и автомобильные запчасти, электронные компоненты, такие как полупроводники, и сталь. "Полупроводники и другие электронные компоненты" экспортируются в основном а азиатские страны, такие как Тайвань, Гонконг и Корея. Сталь в большей степени экспортируется в Китай, Таиланд и Корею.
В прошлом электронная продукция составляла значительную долю экспорта, но сейчас рынки перегружены зарубежными товарами. Также во всем мире известна японская индустрия анимации, но из-за проблем с моделью прибыли анимация вряд ли отражается на стоимости экспорта.
Значение индикатора выше ожидаемых считается благоприятным для курса японской иены, а значение ниже ожидаемых - негативным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Японии г/г (Japan Exports y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
