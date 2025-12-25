Объем экспорта г/г (Exports y/y) отражает изменение объема экспорта товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатели экспорта используются для оценки внешней торговой активности Японии и спроса на товары японских производителей вне страны.

Из-за последствий "финансового кризиса" США Япония также столкнулась с глобальной рецессией, которая, как считается, происходит каждые 100 лет. Это привело к резкому сокращению экспорта и импорта.

Основными статьями экспорта Японии являются автомобили и автомобильные запчасти, электронные компоненты, такие как полупроводники, и сталь. "Полупроводники и другие электронные компоненты" экспортируются в основном а азиатские страны, такие как Тайвань, Гонконг и Корея. Сталь в большей степени экспортируется в Китай, Таиланд и Корею.

В прошлом электронная продукция составляла значительную долю экспорта, но сейчас рынки перегружены зарубежными товарами. Также во всем мире известна японская индустрия анимации, но из-за проблем с моделью прибыли анимация вряд ли отражается на стоимости экспорта.

Значение индикатора выше ожидаемых считается благоприятным для курса японской иены, а значение ниже ожидаемых - негативным.

График последних значений: