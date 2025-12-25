Экономический календарь
Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)
|Средняя
|15
|12
|
12
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|19
|
15
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.
Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.
Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) отражает прогнозы промышленных компаний относительно темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на следующий квартал. Данные собираются путем опроса ведущих представителей отрасли. Вопросы касаются бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.
Индекс Tankan является важным показателем японской экономики, который определяет состояние бизнеса крупных предприятий, в большей степени состояние обрабатывающей промышленности.
Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress