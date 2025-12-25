КалендарьРазделы

Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Банк Японии (Bank of Japan)
Сектор:
Бизнес
Средняя 15 12
12
Последний релиз
Предыдущее
19
15
Следующий релиз
Предыдущее
Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) отражает прогнозы промышленных компаний относительно темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на следующий квартал. Данные собираются путем опроса ведущих представителей отрасли. Вопросы касаются бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.

Индекс Tankan является важным показателем японской экономики, который определяет состояние бизнеса крупных предприятий, в большей степени состояние обрабатывающей промышленности.

Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
15
12
12
3 кв. 2025
12
12
12
2 кв. 2025
12
12
12
1 кв. 2025
12
13
13
4 кв. 2024
13
14
14
3 кв. 2024
14
11
14
2 кв. 2024
14
9
10
1 кв. 2024
10
4
8
4 кв. 2023
8
10
10
3 кв. 2023
10
8
9
2 кв. 2023
9
-3
3
1 кв. 2023
3
2
6
4 кв. 2022
6
10
9
3 кв. 2022
9
8
10
2 кв. 2022
10
3
9
1 кв. 2022
9
13
13
4 кв. 2021
13
19
14
3 кв. 2021
14
14
13
2 кв. 2021
13
4
4
1 кв. 2021
4
4
-8
4 кв. 2020
-8
-12
-17
3 кв. 2020
-17
-32
-27
2 кв. 2020
-27
-15
-11
1 кв. 2020
-11
-1
0
4 кв. 2019
0
-1
2
3 кв. 2019
2
9
7
2 кв. 2019
7
5
8
1 кв. 2019
8
11
15
4 кв. 2018
15
16
19
3 кв. 2018
19
20
21
2 кв. 2018
21
18
20
1 кв. 2018
20
16
21
4 кв. 2017
19
23
19
3 кв. 2017
19
4
15
2 кв. 2017
15
5
11
1 кв. 2017
11
8
4 кв. 2016
8
6
3 кв. 2016
6
6
2 кв. 2016
6
3
1 кв. 2016
3
7
4 кв. 2015
7
10
3 кв. 2015
10
16
2 кв. 2015
16
10
1 кв. 2015
10
9
4 кв. 2014
9
13
3 кв. 2014
13
15
2 кв. 2014
15
8
1 кв. 2014
8
14
4 кв. 2013
14
11
3 кв. 2013
11
10
12
