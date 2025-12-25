Официальное название индекса Tankan — "Краткосрочное экономическое исследование". Это статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Он проводится один раз в квартал, в опросе участвуют около 10 000 компаний по всей стране.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Прогноз деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) отражает прогнозы промышленных компаний относительно темпов роста экономики и условий ведения бизнеса на следующий квартал. Данные собираются путем опроса ведущих представителей отрасли. Вопросы касаются бизнес-условий, спроса и предложения, уровня материальных запасов, объемов производства, занятости, финансового положения, прибыли, налоговых и кредитных условий и изменения цен на продукцию.

Индекс Tankan является важным показателем японской экономики, который определяет состояние бизнеса крупных предприятий, в большей степени состояние обрабатывающей промышленности.

Значение выше 0 указывает на улучшение, а значение ниже 0 указывает на ухудшение.

