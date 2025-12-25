Экономический календарь
Прогноз индекса экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)
|Низкая
|50.3
|
53.1
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|50.2
|
50.3
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прогноз индекса экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Future Conditions) рассчитывается на основе опроса сотрудников предприятий, которые оценивают перспективы развития экономики страны на три месяца вперед. В анкеты включены вопросы о том, как, по мнению респондентов, изменится активность домохозяйств, корпораций и общая занятость в стране. В опросе участвуют более 2 000 работников.
Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных.
Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники. Респондентам предлагается ответить по пятибалльной шкале на вопросы, касающиеся текущей и будущей ситуации в экономике. Затем на основе ответов рассчитается индекс.
Прогноз индекса экономических обозревателей — один из основных индикаторов для оценки среднесрочных экономических тенденций в Японии. Если значение индекса больше 50, текущая ситуация и перспективы экономики считаются положительными. При значении 50 и ниже ситуация и перспективы считаются отрицательными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз индекса экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
