Прогноз индекса экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Future Conditions) рассчитывается на основе опроса сотрудников предприятий, которые оценивают перспективы развития экономики страны на три месяца вперед. В анкеты включены вопросы о том, как, по мнению респондентов, изменится активность домохозяйств, корпораций и общая занятость в стране. В опросе участвуют более 2 000 работников.

Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных.

Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники. Респондентам предлагается ответить по пятибалльной шкале на вопросы, касающиеся текущей и будущей ситуации в экономике. Затем на основе ответов рассчитается индекс.

Прогноз индекса экономических обозревателей — один из основных индикаторов для оценки среднесрочных экономических тенденций в Японии. Если значение индекса больше 50, текущая ситуация и перспективы экономики считаются положительными. При значении 50 и ниже ситуация и перспективы считаются отрицательными.

