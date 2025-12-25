КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Прогноз индекса экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Деньги
Низкая 50.3
53.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
50.2
50.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Прогноз индекса экономических обозревателей (Economy Watchers Index for Future Conditions) рассчитывается на основе опроса сотрудников предприятий, которые оценивают перспективы развития экономики страны на три месяца вперед. В анкеты включены вопросы о том, как, по мнению респондентов, изменится активность домохозяйств, корпораций и общая занятость в стране. В опросе участвуют более 2 000 работников.

Чтобы получить более быструю и точную картину, Кабинет министров назначает специальную "Региональную исследовательскую организацию" для каждого региона, а также "Координационную исследовательскую организацию", которая занимается сбором и анализом полученных данных.

Опрос охватывает 11 регионов: Хоккайдо, Тохоку, Кита Канто, Минами Канто, Токай, Хокурику, Кансай, Чугоку, Сикоку, Кюсю и Окинава. В опросе участвуют граждане, работающие в розничных магазинах и индустрии развлечений, таких как универмаги, супермаркеты, круглосуточные магазины, а также водители такси и другие работники. Респондентам предлагается ответить по пятибалльной шкале на вопросы, касающиеся текущей и будущей ситуации в экономике. Затем на основе ответов рассчитается индекс.

Прогноз индекса экономических обозревателей — один из основных индикаторов для оценки среднесрочных экономических тенденций в Японии. Если значение индекса больше 50, текущая ситуация и перспективы экономики считаются положительными. При значении 50 и ниже ситуация и перспективы считаются отрицательными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз индекса экономических обозревателей Японии (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
50.3
53.1
окт. 2025
N/D
47.3
48.5
сент. 2025
48.5
46.9
47.5
авг. 2025
47.5
48.1
47.3
июль 2025
47.3
47.0
45.9
июнь 2025
45.9
46.0
44.8
май 2025
44.8
42.9
42.7
апр. 2025
42.7
44.7
45.2
март 2025
45.2
46.0
46.6
февр. 2025
46.6
48.2
48.0
янв. 2025
48.0
50.0
49.4
дек. 2024
48.8
48.9
49.4
нояб. 2024
49.4
47.1
48.3
окт. 2024
48.3
48.8
49.7
сент. 2024
49.7
50.3
50.3
авг. 2024
50.3
48.7
48.3
июль 2024
48.3
47.8
47.9
июнь 2024
47.9
45.8
46.3
май 2024
46.3
48.1
48.5
апр. 2024
48.5
51.4
51.2
март 2024
51.2
53.4
53.0
февр. 2024
53.0
52.8
52.5
янв. 2024
52.5
49.4
50.4
дек. 2023
49.1
49.0
49.4
нояб. 2023
49.4
49.1
48.4
окт. 2023
48.4
50.6
49.5
сент. 2023
49.5
52.9
51.4
авг. 2023
51.4
53.6
54.1
июль 2023
54.1
53.8
52.8
июнь 2023
52.8
55.3
54.4
май 2023
54.4
55.1
55.7
апр. 2023
55.7
52.6
54.1
март 2023
54.1
50.2
50.8
февр. 2023
50.8
48.3
49.3
янв. 2023
49.3
46.2
46.8
дек. 2022
47.0
45.8
45.1
нояб. 2022
45.1
47.9
46.4
окт. 2022
46.4
49.4
49.2
сент. 2022
49.2
46.2
49.4
авг. 2022
49.4
45.3
42.8
июль 2022
42.8
50.2
47.6
июнь 2022
47.6
51.6
52.5
май 2022
52.5
50.4
50.3
апр. 2022
50.3
47.4
50.1
март 2022
50.1
43.5
44.4
февр. 2022
44.4
46.0
42.5
янв. 2022
42.5
51.6
50.3
дек. 2021
49.4
55.7
53.4
нояб. 2021
53.4
57.3
57.5
окт. 2021
57.5
50.4
56.6
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания