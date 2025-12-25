Экономический календарь
Денежная масса M2 от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|Низкая
|1.8%
|1.5%
|
1.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.1%
|
1.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежная масса M2 от Банка Японии г/г (BoJ M2 Money Stock y/y) включает в себя весь запас наличной валюты и других ликвидных инструментов, обращающихся в экономике страны. Показатель отражает изменение в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошедшем году.
В денежную массу M2 входят наличные деньги и остатки на счетах, которые могут использовать предприятия и физические лица для осуществления платежей. Это количество валюты, доступной в экономике для покупки товаров и услуг. Обратите внимание, что методология расчета денежной массы может различаться в разных странах.
Показатель денежной массы M2 характеризует инфляцию в стране. Чрезмерное расширение денежной массы потенциально может спровоцировать инфляцию и вызвать опасения, что правительство может ужесточить дальнейший рост денежной массы. В свою очередь это приведет к росту процентных ставок и, как следствие, к снижению цен в будущем.
Решение по увеличению объема японской иены Банком Японии не привело к инфляции. Многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди предпочитают сбережения наличными.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M2 от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress