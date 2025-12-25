Денежная масса M2 от Банка Японии г/г (BoJ M2 Money Stock y/y) включает в себя весь запас наличной валюты и других ликвидных инструментов, обращающихся в экономике страны. Показатель отражает изменение в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем в прошедшем году.

В денежную массу M2 входят наличные деньги и остатки на счетах, которые могут использовать предприятия и физические лица для осуществления платежей. Это количество валюты, доступной в экономике для покупки товаров и услуг. Обратите внимание, что методология расчета денежной массы может различаться в разных странах.

Показатель денежной массы M2 характеризует инфляцию в стране. Чрезмерное расширение денежной массы потенциально может спровоцировать инфляцию и вызвать опасения, что правительство может ужесточить дальнейший рост денежной массы. В свою очередь это приведет к росту процентных ставок и, как следствие, к снижению цен в будущем.

Решение по увеличению объема японской иены Банком Японии не привело к инфляции. Многие японцы склонны копить деньги, а пожилые люди предпочитают сбережения наличными.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: