Экономический календарь
Торговый баланс Японии (Japan Trade Balance)
|Средняя
|N/D
|¥386.1 млрд
|
¥-231.8 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) — разница между экспортом и импортом страны.
Сальдо торгового баланса рассчитывается как разница между общим объемом экспорта и импорта в отчетном периоде. Положительное значение свидетельствует о торговом профиците, отрицательное — о торговом дефиците. Положительное значение указывает на то, что страна экспортировала больше товаров и услуг, чем импортировала.
В Японии не добывается нефть, поэтому большая часть энергии зависит от нефтедобывающих стран. Существуют и другие виды: гидро, геотермальная, ветровая и ядерная, но эти виды составляют гораздо меньшую долю по сравнению с тепловой энергией. Поэтому стране приходится импортировать большое количество нефти, что оказывает большое влияние на торговый баланс.
В момент резкого роста цен на нефть торговый баланс Японии стал дефицитным, но в общей тенденции баланс положительный. Это связано с тем, что страна экспортирует промышленные товары с высокой добавленной стоимостью, в то время как импорт, как правило, включает в себя энергию и промышленное сырье, а вероятность увеличения объемов такого импорта значительно ниже.
Влияние результатов отчета о торговом балансе на иену неоднозначное и зависит от связки с рядом других экономических показателей.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Японии (Japan Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
