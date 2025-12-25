Торговый баланс (Trade Balance) — разница между экспортом и импортом страны.

Сальдо торгового баланса рассчитывается как разница между общим объемом экспорта и импорта в отчетном периоде. Положительное значение свидетельствует о торговом профиците, отрицательное — о торговом дефиците. Положительное значение указывает на то, что страна экспортировала больше товаров и услуг, чем импортировала.

В Японии не добывается нефть, поэтому большая часть энергии зависит от нефтедобывающих стран. Существуют и другие виды: гидро, геотермальная, ветровая и ядерная, но эти виды составляют гораздо меньшую долю по сравнению с тепловой энергией. Поэтому стране приходится импортировать большое количество нефти, что оказывает большое влияние на торговый баланс.

В момент резкого роста цен на нефть торговый баланс Японии стал дефицитным, но в общей тенденции баланс положительный. Это связано с тем, что страна экспортирует промышленные товары с высокой добавленной стоимостью, в то время как импорт, как правило, включает в себя энергию и промышленное сырье, а вероятность увеличения объемов такого импорта значительно ниже.

Влияние результатов отчета о торговом балансе на иену неоднозначное и зависит от связки с рядом других экономических показателей.

