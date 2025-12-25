Экономический календарь
Баланс внешней торговли товарами Японии (Japan Goods Trade Balance)
Баланс внешней торговли товарами Японии (Goods Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом товаров в отчетном месяце, в денежном выражении. Если страна импортирует больше товаров, чем экспортирует, складывается торговый дефицит, если наоборот – профицит.
Баланс внешней торговли товарами Японии значительно превосходил показатели других стран в 1980-х и 1990-х годах, что совпало с периодом финансового пузыря. В этот период Япония была страной с крупнейшим профицитом торгового баланса. Из-за последствий финансового кризиса в США Япония также столкнулась с глобальной рецессией и резким сокращением как экспорта, так и импорта.
Торговый баланс Японии стал отрицательным из-за массового импорта природного газа, когда произошло Великое восточно-японское землетрясение и авария на АЭС "Фукусима-1". Дефицит Японии был особенно заметным в первой половине 2010-х годов, но в последующие годы он резко сократился в связи с обесцениванием иены, так что значения снова стали положительными.
Основными статьями экспорта Японии являются автомобили и автомобильные запчасти, электронные компоненты, такие как полупроводники, и сталь. "Полупроводники и другие электронные компоненты" экспортируются в основном а азиатские страны, такие как Тайвань, Гонконг и Корея. Сталь в большей степени экспортируется в Китай, Таиланд и Корею.
Интерпретация показателя и влияние его поведения на иену зависит от ВВП страны и от текущих экономических условий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами Японии (Japan Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
