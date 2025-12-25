Баланс внешней торговли товарами Японии (Goods Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом товаров в отчетном месяце, в денежном выражении. Если страна импортирует больше товаров, чем экспортирует, складывается торговый дефицит, если наоборот – профицит.

Баланс внешней торговли товарами Японии значительно превосходил показатели других стран в 1980-х и 1990-х годах, что совпало с периодом финансового пузыря. В этот период Япония была страной с крупнейшим профицитом торгового баланса. Из-за последствий финансового кризиса в США Япония также столкнулась с глобальной рецессией и резким сокращением как экспорта, так и импорта.

Торговый баланс Японии стал отрицательным из-за массового импорта природного газа, когда произошло Великое восточно-японское землетрясение и авария на АЭС "Фукусима-1". Дефицит Японии был особенно заметным в первой половине 2010-х годов, но в последующие годы он резко сократился в связи с обесцениванием иены, так что значения снова стали положительными.

Основными статьями экспорта Японии являются автомобили и автомобильные запчасти, электронные компоненты, такие как полупроводники, и сталь. "Полупроводники и другие электронные компоненты" экспортируются в основном а азиатские страны, такие как Тайвань, Гонконг и Корея. Сталь в большей степени экспортируется в Китай, Таиланд и Корею.

Интерпретация показателя и влияние его поведения на иену зависит от ВВП страны и от текущих экономических условий.

График последних значений: