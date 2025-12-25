Индекс объема капиталовложений Японии г/г (Japan's Capital Spending Index) демонстрирует изменения в общей стоимости капитальных затрат японских предприятий. Это опережающий индикатор состояния бизнеса и здоровья экономики. В целом он отражает финансовое состояние коммерческих корпораций в Японии.

Масштабная реконструкция городов продолжает привлекать большие капитальные вложения. Тем не менее, сейчас в Японии наблюдается рецессия, которая связывается с т.н. "потерянными десятилетиями". В связи с этим сохранение тех же объемов в будущем не ожидается. Отсутствие позитивных ожиданий в свою очередь влияет на инвестиции.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

