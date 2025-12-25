Экономический календарь
Объем капиталовложений в Японии г/г (Japan Capital Spending y/y)
|Средняя
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс объема капиталовложений Японии г/г (Japan's Capital Spending Index) демонстрирует изменения в общей стоимости капитальных затрат японских предприятий. Это опережающий индикатор состояния бизнеса и здоровья экономики. В целом он отражает финансовое состояние коммерческих корпораций в Японии.
Масштабная реконструкция городов продолжает привлекать большие капитальные вложения. Тем не менее, сейчас в Японии наблюдается рецессия, которая связывается с т.н. "потерянными десятилетиями". В связи с этим сохранение тех же объемов в будущем не ожидается. Отсутствие позитивных ожиданий в свою очередь влияет на инвестиции.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем капиталовложений в Японии г/г (Japan Capital Spending y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
