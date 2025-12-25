КалендарьРазделы

Заказы в секторе строительства Японии г/г (Japan Construction Orders y/y)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Сектор:
Бизнес
Низкая 9.5% 10.6%
-10.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
39.7%
9.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Заказы в секторе строительства г/г (Construction Orders y/y) отражают изменение в количестве полученных заказов в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика собирается на основе опроса строительных компаний. Быстрый отчет публикуется в конце отчетного месяца по данным от 50 крупнейших предприятий строительного сектора, а расширенная статистика выходит в 10-х числах следующего месяца.

Отчет подразделяется на заказы, полученные от частного и государственного сектора. Первые отражают благосостояние населения, а вторые - оценку текущей экономической ситуации государством.

Данные о заказах напрямую связаны с другими видами производственной деятельности (например, производством строительных материалов), а также занятостью в сфере строительства. Кроме того, увеличение заказов на строительство может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются заказчиками: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом увеличение заказов говорит о благоприятной экономической обстановке.

С учетом всего вышеперечисленного рост заказов в секторе строительства может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы в секторе строительства Японии г/г (Japan Construction Orders y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
9.5%
10.6%
-10.1%
окт. 2025
-10.1%
-14.0%
34.7%
сент. 2025
34.7%
47.5%
38.9%
авг. 2025
38.9%
2.3%
-19.0%
июль 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
июнь 2025
22.5%
28.8%
14.0%
май 2025
14.0%
13.8%
52.7%
апр. 2025
52.7%
12.3%
3.5%
март 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
февр. 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
янв. 2025
12.2%
11.3%
8.1%
дек. 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
нояб. 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
окт. 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
сент. 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
авг. 2024
8.7%
41.1%
62.8%
июль 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
июнь 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
май 2024
2.1%
6.2%
26.4%
апр. 2024
26.4%
5.3%
31.4%
март 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
февр. 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
янв. 2024
9.1%
5.8%
0.4%
дек. 2023
0.4%
17.5%
33.6%
нояб. 2023
33.6%
0.3%
4.2%
окт. 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
сент. 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
авг. 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
июль 2023
8.7%
2.1%
8.6%
июнь 2023
8.6%
7.6%
4.2%
май 2023
4.2%
7.0%
16.2%
апр. 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
март 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
февр. 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
янв. 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
дек. 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
нояб. 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
окт. 2022
7.9%
8.9%
36.6%
сент. 2022
36.6%
0.5%
17.9%
авг. 2022
17.9%
5.7%
2.8%
июль 2022
2.8%
8.7%
15.5%
июнь 2022
15.5%
4.2%
19.5%
май 2022
30.5%
4.9%
30.5%
апр. 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
март 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
февр. 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
янв. 2022
11.0%
9.8%
4.8%
дек. 2021
4.8%
10.1%
11.6%
нояб. 2021
11.6%
4.9%
2.1%
окт. 2021
2.1%
6.7%
27.3%
