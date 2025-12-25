Заказы в секторе строительства г/г (Construction Orders y/y) отражают изменение в количестве полученных заказов в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика собирается на основе опроса строительных компаний. Быстрый отчет публикуется в конце отчетного месяца по данным от 50 крупнейших предприятий строительного сектора, а расширенная статистика выходит в 10-х числах следующего месяца.

Отчет подразделяется на заказы, полученные от частного и государственного сектора. Первые отражают благосостояние населения, а вторые - оценку текущей экономической ситуации государством.

Данные о заказах напрямую связаны с другими видами производственной деятельности (например, производством строительных материалов), а также занятостью в сфере строительства. Кроме того, увеличение заказов на строительство может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются заказчиками: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом увеличение заказов говорит о благоприятной экономической обстановке.

С учетом всего вышеперечисленного рост заказов в секторе строительства может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.

График последних значений: