Экономический календарь
Заказы в секторе строительства Японии г/г (Japan Construction Orders y/y)
|Низкая
|9.5%
|10.6%
|
-10.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|39.7%
|
9.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Заказы в секторе строительства г/г (Construction Orders y/y) отражают изменение в количестве полученных заказов в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Статистика собирается на основе опроса строительных компаний. Быстрый отчет публикуется в конце отчетного месяца по данным от 50 крупнейших предприятий строительного сектора, а расширенная статистика выходит в 10-х числах следующего месяца.
Отчет подразделяется на заказы, полученные от частного и государственного сектора. Первые отражают благосостояние населения, а вторые - оценку текущей экономической ситуации государством.
Данные о заказах напрямую связаны с другими видами производственной деятельности (например, производством строительных материалов), а также занятостью в сфере строительства. Кроме того, увеличение заказов на строительство может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются заказчиками: новая мебель, техника и т.д., что может подстегнуть потребительскую активность и "подогреть" индексы цен. В целом увеличение заказов говорит о благоприятной экономической обстановке.
С учетом всего вышеперечисленного рост заказов в секторе строительства может оказать положительное воздействие на котировки японской иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы в секторе строительства Японии г/г (Japan Construction Orders y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
