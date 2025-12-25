Международные резервы Японии (International Reserves), или золотовалютные резервы (ЗВР) — суммарная стоимость валютных запасов, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования и золотых запасов Японии. Они отражают средства в иностранной валюте, находящиеся под контролем правительства или центрального банка для проведения валютной политики, обеспечения ликвидности на финансовых рынках во время кризиса и обслуживания внешнего долга. Это финансовые активы.

Министерство финансов Японии объявило, что международные резервы, находящиеся под контролем Министерства финансов и Банка Японии, впервые достигли рекордного уровня в конце февраля 2008 года, превысив отметку в 1 триллион долларов. С тех пор они продолжают расти.

В настоящее время их сумма оценивается примерно в 130 триллионов иен, что эквивалентно 20% ВВП Японии (номинального валового внутреннего продукта). С международной точки зрения объем валютных резервов Японии высок — это вторая по величине сумма среди всех стран после Китая.

Влияние роста или снижения международных резервов на иену не прямолинейное. Увеличение ЗВР может служить инструментом поддержки иены или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Банка Японии.

График последних значений: