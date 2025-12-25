Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в Японии г/г (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Средняя
|3.0%
|2.8%
|
3.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.8%
|
3.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен в Японии г/г (Core CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него также исключены цены на продукты питания из-за высокой волатильности.
Индекс служит для оценки инфляции и экономического развития в стране. Национальный Базовый индекс CPI рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергии.
Колебания цен измеряются с точки зрения потребителя. Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены.
Банк Японии обычно уделяет большое внимание данным. CPI — важный способ измерения изменений в покупательских тенденциях и инфляции в Японии. В последние годы потребление в Японии было вялым, при этом ожидается, что повышение налога на потребление приведет к дальнейшему сокращению потребления в будущем.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Японии г/г (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
