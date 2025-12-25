Базовый индекс потребительских цен в Японии г/г (Core CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Японии. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него также исключены цены на продукты питания из-за высокой волатильности.

Индекс служит для оценки инфляции и экономического развития в стране. Национальный Базовый индекс CPI рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергии.

Колебания цен измеряются с точки зрения потребителя. Рост показателей с превышением прогнозов может положительно отразиться на котировках иены.

Банк Японии обычно уделяет большое внимание данным. CPI — важный способ измерения изменений в покупательских тенденциях и инфляции в Японии. В последние годы потребление в Японии было вялым, при этом ожидается, что повышение налога на потребление приведет к дальнейшему сокращению потребления в будущем.

