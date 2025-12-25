Экономический календарь
Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|Средняя
|3.4%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.6%
|
3.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Дефлятор валового внутреннего продукта г/г (Gross Domestic Product Price Index y/y) отражает изменение конечных цен на все товары, произведенные внутри страны, в отчетном квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В отличие от индекса потребительских цен, дефлятор ВВП не учитывает цен на импорт. Данные выходят приблизительно через два месяца после отчетного периода.
ВВП является численным показателем силы экономики страны. В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая.
Дефлятор ВВП считается ключевым показателем инфляционного давления и основным индикатором, который банк Японии использует для измерения уровня инфляции. Поскольку этот индекс представляет собой отношение номинального ВВП, который игнорирует колебания цен, к реальному ВВП, который включает колебания цен, индекс цен ВВП также представляет собой соотношение колебаний цен.
Когда номинальный ВВП и реальный ВВП совпадают, колебание цен не превышает колебания за базисный год. Когда значения номинального ВВП превышают реальный ВВП, можно ожидать итоговое значение инфляции выше базисного года, что в свою очередь приведет к росту цен. В противном случае может наблюдаться дефляция, при которой цены снижаются.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) Японии г/г (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
