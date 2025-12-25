Дефлятор валового внутреннего продукта г/г (Gross Domestic Product Price Index y/y) отражает изменение конечных цен на все товары, произведенные внутри страны, в отчетном квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В отличие от индекса потребительских цен, дефлятор ВВП не учитывает цен на импорт. Данные выходят приблизительно через два месяца после отчетного периода.

ВВП является численным показателем силы экономики страны. В рейтинге стран мира по размеру ВВП Япония находится на третьем месте после США и Китая.

Дефлятор ВВП считается ключевым показателем инфляционного давления и основным индикатором, который банк Японии использует для измерения уровня инфляции. Поскольку этот индекс представляет собой отношение номинального ВВП, который игнорирует колебания цен, к реальному ВВП, который включает колебания цен, индекс цен ВВП также представляет собой соотношение колебаний цен.

Когда номинальный ВВП и реальный ВВП совпадают, колебание цен не превышает колебания за базисный год. Когда значения номинального ВВП превышают реальный ВВП, можно ожидать итоговое значение инфляции выше базисного года, что в свою очередь приведет к росту цен. В противном случае может наблюдаться дефляция, при которой цены снижаются.

График последних значений: