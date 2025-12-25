Индекс цен на корпоративные товары г/г (Corporate Goods Price Index y/y) отражает изменение цен на продукцию, произведенную внутри страны, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс отражает цены на товары при торговле между компаниями. Индекс рассчитывается с 2003 года. Ранее он назывался индексом оптовых цен.

Хотя Банк Японии не является государственным административным органом, денежно-кредитная политика считается относящейся к административной категории и проводится в соответствии с положениями Независимого административного комитета.

Хотя долгосрочная стабильность цен имеет макроэкономическое значение, политический сектор предпочитает использовать краткосрочный подход — это позволяет получить результаты, не зависящие от долгосрочных общественных интересов.

Индекс CGPI рассчитывает изменение цены продажи продукции, приобретаемой японскими компаниями. Он отражает колебания инфляции в Японии с точки зрения производителя и коррелирует с индексом потребительских цен (ИПЦ).

В Японии часто происходят крупные бедствия, которые могут оказать сильное влияние на этот индекс.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: