Экономический календарь
Индекс деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)
|Низкая
|15
|12
|
14
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|14
|
15
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Tankan — статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Индекс настроения малых непроизводственных компаний Tankan (Tankan Small Non-Manufacturing Index) отражает то, как компании сервисной сферы оценивают темпы роста экономики и условия ведения бизнеса на отчетный период.
Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.
Опрос об условиях бизнеса рассылается ежеквартально выборке из 10 000 компаний. Респонденты заполняют анкету, где содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, объемах заказов, занятости, прибыли и т.д. Охарактеризовать условия предлагается оценкой "благоприятно", "не очень благоприятно", "неблагоприятно". Опрос публикуется с разбивкой по размеру компании и секторам (производство и услуги).
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности малых непроизводственных компаний Tankan Банка Японии (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
