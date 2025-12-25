Tankan — статистическое исследование, проводимое Банком Японии на основе Закона о статистике. Оно направлено на выявление корпоративных тенденций по всей стране, а получаемые данные служат инструментом для определения изменений в денежно-кредитной политике. Индекс настроения малых непроизводственных компаний Tankan (Tankan Small Non-Manufacturing Index) отражает то, как компании сервисной сферы оценивают темпы роста экономики и условия ведения бизнеса на отчетный период.

Объектами исследования Tankan являются элементы всей деятельности компании, включая фактическую и прогнозируемую стоимость бизнес-планов, корпоративные условия бизнеса, экономическую среду, продажи, доходы и капитальные затраты.

Опрос об условиях бизнеса рассылается ежеквартально выборке из 10 000 компаний. Респонденты заполняют анкету, где содержатся вопросы о бизнес-условиях, спросе и предложении, объемах заказов, занятости, прибыли и т.д. Охарактеризовать условия предлагается оценкой "благоприятно", "не очень благоприятно", "неблагоприятно". Опрос публикуется с разбивкой по размеру компании и секторам (производство и услуги).

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых могут иметь отрицательное влияние на котировки.

