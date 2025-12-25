Экономический календарь
Изменение средней заработной платы в Японии г/г (Japan Labor Cash Earnings y/y)
|Низкая
|2.6%
|1.5%
|
2.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.0%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение средней заработной платы г/г (Labor Cash Earnings y/y) отражает изменение среднего дохода до уплаты налогов на одного штатного сотрудника в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В расчет входит оплата сверхурочных, бонусы и премии, но не учитываются дивиденды и доходы от владения финансовыми активами.
Рост средней заработной платы свидетельствует о расширении экономики. Индекс служит для оценки инфляции в стране. Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты.
Несмотря на экономический подъем, заработная плата рабочих в Японии меняется слабо. В стране существует социальная проблема, поскольку предприятия предпочитают поддерживать внутренние резервы. Кроме того, Японию долгое время называли обществом среднего класса, так как доходы большинства людей были схожими. Но начиная с 2000-х годов разрыв в доходах увеличивается. Поэтому распределение заработной платы представляет собой график с двумя пиками.
Минимальная заработная плата варьируется в зависимости от области, но в большинстве случаев она составляет около 1000 иен в час. Что касается сверхурочной работы, в Японии зачастую за нее нет справедливой оплаты, но японцы не бастуют и не стремятся меняют работу. Поскольку закон затрудняет снижение заработной платы после ее повышения, прибыль, распределяемая среди работников, часто выплачивается в виде бонусов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение средней заработной платы в Японии г/г (Japan Labor Cash Earnings y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress