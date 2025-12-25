Изменение средней заработной платы г/г (Labor Cash Earnings y/y) отражает изменение среднего дохода до уплаты налогов на одного штатного сотрудника в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В расчет входит оплата сверхурочных, бонусы и премии, но не учитываются дивиденды и доходы от владения финансовыми активами.

Рост средней заработной платы свидетельствует о расширении экономики. Индекс служит для оценки инфляции в стране. Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты.

Несмотря на экономический подъем, заработная плата рабочих в Японии меняется слабо. В стране существует социальная проблема, поскольку предприятия предпочитают поддерживать внутренние резервы. Кроме того, Японию долгое время называли обществом среднего класса, так как доходы большинства людей были схожими. Но начиная с 2000-х годов разрыв в доходах увеличивается. Поэтому распределение заработной платы представляет собой график с двумя пиками.

Минимальная заработная плата варьируется в зависимости от области, но в большинстве случаев она составляет около 1000 иен в час. Что касается сверхурочной работы, в Японии зачастую за нее нет справедливой оплаты, но японцы не бастуют и не стремятся меняют работу. Поскольку закон затрудняет снижение заработной платы после ее повышения, прибыль, распределяемая среди работников, часто выплачивается в виде бонусов.

