Экономический календарь
Коэффициент использования производственных мощностей в Японии (Japan Capacity Utilization Rate)
|Низкая
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Коэффициент использования производственных мощностей (Capacity Utilization) отражает загрузку производственного оборудования на текущий период. Это показатель роста производства и спроса на промышленные товары.
Если используемая мощность составляет менее 80%, производство считается сниженным. Рост индикатора стимулирует инфляционное давление и экономический рост. В большинстве случаев, если коэффициент использования стабильно превышает 80%, индикатор, скорее всего, будет расти.
Коэффициент использования производственных мощностей — концепция экономического и управленческого учета, которая показывает, сколько производственных мощностей оборудования фактически использует компания или страна. Следовательно, индикатор относится к фактическому производству, то есть к тому, что было произведено фактически с использованием установленного оборудования, по сравнению с потенциальным объемом продукции, который может быть изготовлен при полном использовании оборудования.
Значение индекса определяется как максимальный объем производства, который может быть произведен в стандартных условиях с определенным стандартом рабочих дней, оборудования и рабочей силы.
Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Коэффициент использования производственных мощностей в Японии (Japan Capacity Utilization Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
