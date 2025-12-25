Коэффициент использования производственных мощностей (Capacity Utilization) отражает загрузку производственного оборудования на текущий период. Это показатель роста производства и спроса на промышленные товары.

Если используемая мощность составляет менее 80%, производство считается сниженным. Рост индикатора стимулирует инфляционное давление и экономический рост. В большинстве случаев, если коэффициент использования стабильно превышает 80%, индикатор, скорее всего, будет расти.

Коэффициент использования производственных мощностей — концепция экономического и управленческого учета, которая показывает, сколько производственных мощностей оборудования фактически использует компания или страна. Следовательно, индикатор относится к фактическому производству, то есть к тому, что было произведено фактически с использованием установленного оборудования, по сравнению с потенциальным объемом продукции, который может быть изготовлен при полном использовании оборудования.

Значение индекса определяется как максимальный объем производства, который может быть произведен в стандартных условиях с определенным стандартом рабочих дней, оборудования и рабочей силы.

Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты. Тем не менее, на японскую иену, как правило, больше влияют иностранные индикаторы, чем внутренние.

График последних значений: