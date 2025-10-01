Calendario Economico
Tankan Large Indice Non Manifatturiero Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)
|Medio
|34
|32
|
34
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|34
|
34
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.
L'indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing mostra il sentiment delle grandi aziende giapponesi per quanto riguarda il contesto imprenditoriale e la situazione economica. Il calcolo si basa su un'indagine condotta su aziende leader del settore, escluso il settore finanziario. I partecipanti sono interrogati sull'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, gli ordini, l'occupazione, il reddito, le tasse e lo stato del credito. L'indice viene utilizzato nella valutazione dello stato del settore dei servizi.
La Banca del Giappone ha assunto la forma di una società speciale ed è più affidabile del sondaggio annunciato dal governo.
L'indice annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un indicatore che determina le condizioni generali dell'industria dei servizi giapponese. L'indice mostra la salute del settore non manifatturiero. Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, ma un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Large Indice Non Manifatturiero Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
