Tankan Large Indice Non Manifatturiero Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Azienda
Medio 34 32
34
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
34
34
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.

L'indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing mostra il sentiment delle grandi aziende giapponesi per quanto riguarda il contesto imprenditoriale e la situazione economica. Il calcolo si basa su un'indagine condotta su aziende leader del settore, escluso il settore finanziario. I partecipanti sono interrogati sull'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, gli ordini, l'occupazione, il reddito, le tasse e lo stato del credito. L'indice viene utilizzato nella valutazione dello stato del settore dei servizi.

La Banca del Giappone ha assunto la forma di una società speciale ed è più affidabile del sondaggio annunciato dal governo.

L'indice annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un indicatore che determina le condizioni generali dell'industria dei servizi giapponese. L'indice mostra la salute del settore non manifatturiero. Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, ma un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Large Indice Non Manifatturiero Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
34
32
34
2 Q 2025
34
33
35
1 Q 2025
35
30
33
4 Q 2024
33
31
34
3 Q 2024
34
31
33
2 Q 2024
33
35
34
1 Q 2024
34
29
32
4 Q 2023
30
25
27
3 Q 2023
27
22
23
2 Q 2023
23
19
20
1 Q 2023
20
16
19
4 Q 2022
19
13
14
3 Q 2022
14
11
13
2 Q 2022
13
9
9
1 Q 2022
9
5
10
4 Q 2021
9
1
2
3 Q 2021
2
0
1
2 Q 2021
1
-3
-1
1 Q 2021
-1
-6
-5
4 Q 2020
-5
-15
-12
3 Q 2020
-12
-20
-17
2 Q 2020
-17
9
8
1 Q 2020
8
21
20
4 Q 2019
20
22
21
3 Q 2019
21
22
23
2 Q 2019
23
24
21
1 Q 2019
21
24
24
4 Q 2018
24
25
22
3 Q 2018
22
25
24
2 Q 2018
24
22
23
1 Q 2018
23
21
25
4 Q 2017
23
19
23
3 Q 2017
23
19
23
2 Q 2017
23
21
20
1 Q 2017
20
18
4 Q 2016
18
18
3 Q 2016
18
19
2 Q 2016
19
22
1 Q 2016
22
25
4 Q 2015
25
25
3 Q 2015
25
23
2 Q 2015
23
19
1 Q 2015
19
16
4 Q 2014
16
13
3 Q 2014
13
19
2 Q 2014
19
24
1 Q 2014
24
20
4 Q 2013
20
14
3 Q 2013
14
12
2 Q 2013
12
6
12
