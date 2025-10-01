Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.

L'indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing mostra il sentiment delle grandi aziende giapponesi per quanto riguarda il contesto imprenditoriale e la situazione economica. Il calcolo si basa su un'indagine condotta su aziende leader del settore, escluso il settore finanziario. I partecipanti sono interrogati sull'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, gli ordini, l'occupazione, il reddito, le tasse e lo stato del credito. L'indice viene utilizzato nella valutazione dello stato del settore dei servizi.

La Banca del Giappone ha assunto la forma di una società speciale ed è più affidabile del sondaggio annunciato dal governo.

L'indice annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un indicatore che determina le condizioni generali dell'industria dei servizi giapponese. L'indice mostra la salute del settore non manifatturiero. Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, ma un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

Ultimi valori: